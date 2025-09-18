18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Independiente: Gustavo Quinteros aseguró que la negociación "está prácticamente acordada"

El exentrenador de Vélez arribó a este jueves a la mañana a Ezeiza para ultimar su vínculo con el Rojo. “No es concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé para ayudar a que se solucione porque me interesa estar acá”, confesó.

Por
En caso que llegue a un acuerdo

En caso que llegue a un acuerdo, el contraro sería hasta diciembre de 2026

Tras la renuncia de Julio Vaccari, Independiente se movió demasiado rápido para encontrar su remplazante: Gustavo Quintero es el apuntado y parece que quedó a un paso de que se concrete la negociación.

La banda Seattle Supersonics anunció la cancelación de sus recitales en Chile.
Te puede interesar:

"Violencia xenófoba": una banda tuvo que cancelar sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

El exentrenador de Vélez estaba de vacaciones en Miami y tenía previsto finalizarlas el lunes que viene, pero las terminó de manera abrupta y este jueves llegó en las primeras horas de la mañana para ultimar las pequeñas diferencias que existen.

“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé para ayudar a que se solucione porque me interesa estar acá o tratar de tomar este proceso”, señaló el técnico cuando fue abordado por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza.

Al mismo tiempo, aseguró que desde el club “también hay interés”: “Esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas y que todo salga bien”. A la espera de concretar la firma, Quinteros deseó “conocer el plantel, tener una idea clara de lo que hay en Independiente, planificar una temporada de acuerdo a lo que necesita el club y formar un equipo que el año que viene sea protagonista”.

A sí, de no mediar inconvenientes, el extécnico de Vélez y, con último paso por Gremio de Brasil, firmaría contrato con el Rojo hasta diciembre del 2026.

Cuándo podría debutar Gustavo Quinteros y cómo es la agenda de Independiente

Independiente jugará este domingo por la 9° fecha del Torneo Clausura el clásico frente a San Lorenzo en Avellaneda desde las 14:30. Se espera que al Rojo lo dirija el interino Carlos Matheu, que ya estuvo al frente del entrenamiento este lunes.

El partido, será en Avellaneda con el aforo completo luego que Aprevide levantara la suspensión las tribunas del estadio Libertadores de América.

Por su parte, se espera que el debut de Gustavo Quinteros sea en la fecha 10, nada más ni nada menos que en clásico de Avellaneda, frente a Racing en condición de visitante: el enfrentamiento será el domingo 28 desde las 15:15 en el Cilindro.

En la fecha 11, el Rojo también jugará como visitante y deberá viajar a Mendoza para enfrentarse ante Godoy Cruz, y recién en la jornada número 12 será la presentación de Quinteros (si se concreta su llegada) ante los hinchas de Independiente contra Lanús.

Les pido paciencia a los hinchas, que apoyen a los jugadores, al nuevo cuerpo técnico y a los dirigentes. Tenemos que estar todos unidos para, este año, llegar lo más alto posible, y el próximo, después de una buena pretemporada, tener un equipo competitivo capaz de luchar por todos los objetivos”, fue el mensaje esperanzador.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En su reciente paso por el fútbol argentino, Gustavo Quinteros se consagró campeón con Vélez en 2024

Independiente tiene al elegido para reemplazar a Vaccari: se acerca Quinteros

Este jugador pasó por River a principios de la década del 2000.

Descendió con Independiente, jugó en River y San Lorenzo, y ahora es entrenador

El técnico de 45 años tuvo un pésimo arranque de semestre.

Independiente se quedó sin entrenador: Julio Vaccari renunció a su cargo

Martín Río festeja el único gol del partido.
play

Independiente volvió a perder: cayó 1-0 ante Banfield, quedó último y profundizó su crisis

play

Los hinchas de Independiente volvieron a su estadio y descargaron su bronca contra la Conmebol

La Justicia levantó la clausura del estadio de Independiente

La Justicia levantó la suspensión del estadio de Independiente, pero Aprevide clausuró dos tribunas

Rating Cero

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio sobre la salud de Thiago Medina: "A veces no imaginamos..."

Marvel resucitará a un personaje clave.

Marvel resucitará a un personaje clave para una miniserie en 2026

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop.

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop: "La herida no cierra"

últimas noticias

Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Hace 6 minutos
Ferrari, Mercedes y Red Bull también se mostraron felices por la presencia del gato.

Un gato revolucionó a la Fórmula 1: llamó la atención de pilotos y equipos en el Gran Premio de Azerbaiyán

Hace 18 minutos
Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Hace 34 minutos
Gracias a los avances de la ciencia, se logró explicar la desaparición del campo magnético de la Luna.

Hallazgo sorprendente: descubrieron qué hay en el interior de la Luna

Hace 34 minutos
Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Hace 47 minutos