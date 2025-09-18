Independiente: Gustavo Quinteros aseguró que la negociación "está prácticamente acordada"

El exentrenador de Vélez arribó a este jueves a la mañana a Ezeiza para ultimar su vínculo con el Rojo. “No es concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé para ayudar a que se solucione porque me interesa estar acá”, confesó.

En caso que llegue a un acuerdo, el contraro sería hasta diciembre de 2026

Tras la renuncia de Julio Vaccari, Independiente se movió demasiado rápido para encontrar su remplazante: Gustavo Quintero es el apuntado y parece que quedó a un paso de que se concrete la negociación.

El exentrenador de Vélez estaba de vacaciones en Miami y tenía previsto finalizarlas el lunes que viene, pero las terminó de manera abrupta y este jueves llegó en las primeras horas de la mañana para ultimar las pequeñas diferencias que existen.

“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada . No es concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé para ayudar a que se solucione porque me interesa estar acá o tratar de tomar este proceso”, señaló el técnico cuando fue abordado por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza.

Al mismo tiempo, aseguró que desde el club “también hay interés”: “Esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas y que todo salga bien” . A la espera de concretar la firma, Quinteros deseó “conocer el plantel, tener una idea clara de lo que hay en Independiente, planificar una temporada de acuerdo a lo que necesita el club y formar un equipo que el año que viene sea protagonista”.

¡LLEGÓ QUINTEROS! El experimentado entrenador ya está en la Argentina para cerrar su llegada a Independiente, aunque aseguró que el acuerdo todavía no está cerrado al 100%... #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eIMIaCrSTW

A sí, de no mediar inconvenientes, el extécnico de Vélez y, con último paso por Gremio de Brasil, firmaría contrato con el Rojo hasta diciembre del 2026.

Cuándo podría debutar Gustavo Quinteros y cómo es la agenda de Independiente

Independiente jugará este domingo por la 9° fecha del Torneo Clausura el clásico frente a San Lorenzo en Avellaneda desde las 14:30. Se espera que al Rojo lo dirija el interino Carlos Matheu, que ya estuvo al frente del entrenamiento este lunes.

El partido, será en Avellaneda con el aforo completo luego que Aprevide levantara la suspensión las tribunas del estadio Libertadores de América.

Por su parte, se espera que el debut de Gustavo Quinteros sea en la fecha 10, nada más ni nada menos que en clásico de Avellaneda, frente a Racing en condición de visitante: el enfrentamiento será el domingo 28 desde las 15:15 en el Cilindro.

En la fecha 11, el Rojo también jugará como visitante y deberá viajar a Mendoza para enfrentarse ante Godoy Cruz, y recién en la jornada número 12 será la presentación de Quinteros (si se concreta su llegada) ante los hinchas de Independiente contra Lanús.

“Les pido paciencia a los hinchas, que apoyen a los jugadores, al nuevo cuerpo técnico y a los dirigentes. Tenemos que estar todos unidos para, este año, llegar lo más alto posible, y el próximo, después de una buena pretemporada, tener un equipo competitivo capaz de luchar por todos los objetivos”, fue el mensaje esperanzador.