Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Gustavo Quinteros se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de Independiente. El santafesino, de último paso por Gremio de Brasil y campeón con Vélez en 2024, sucederá a Julio Vaccari en el banco del Rojo, tras una crisis futbolística que lo dejó fuera de la Copa Argentina, Sudamericana y último en el Torneo Clausura.
El director técnico de 60 años, que hace apenas una temporada se coronó campeón del fútbol argentino con el Fortín, vuelve al país con la ilusión de repetir la historia en el Rojo y devolverle protagonismo en un momento clave de la temporada. Tras una negociación relámpago, el técnico firmó contrato con el Rojo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Quinteros tiene el desafío de levantar un plantel golpeado por el mal momento futbolístico y el revés que sufrió en Copa Sudamericana al ser descalificado por los graves incidentes en el partido de cuartos de final frente a Universidad de Chile. Su estreno será, nada más y nada menos, en el clásico de Avellaneda frente a Racing, el próximo 28 de septiembre, a las 15.15, en el Cilindro.
Tras un carrera como futbolista promisoria, con pasos por Newell's, San Lorenzo y Argentinos Juniors y el fúbtol boliviano; e incluso con la disputa del Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección de Bolivia, Quinteros se convirtió en entrenador.
Llegó a dirigir en distintos países: fue campeón con Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero en Bolivia, pasó por la selección boliviana en la Copa América 2011, condujo a Emelec en Ecuador, tuvo experiencias en Al-Nassr y Al-Wasl en el fútbol árabe, en la Universidad Católica de Chile, Tijuana de México, y dejó una huella muy fuerte en Colo Colo.