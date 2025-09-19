Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente El director técnico regresa al país para suceder a Julio Vaccari en el banco del Rojo. Su debut será en el clásico de Avellaneda frente a Racing. Por







El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de Independiente. El santafesino, de último paso por Gremio de Brasil y campeón con Vélez en 2024, sucederá a Julio Vaccari en el banco del Rojo, tras una crisis futbolística que lo dejó fuera de la Copa Argentina, Sudamericana y último en el Torneo Clausura.

El director técnico de 60 años, que hace apenas una temporada se coronó campeón del fútbol argentino con el Fortín, vuelve al país con la ilusión de repetir la historia en el Rojo y devolverle protagonismo en un momento clave de la temporada. Tras una negociación relámpago, el técnico firmó contrato con el Rojo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Quinteros tiene el desafío de levantar un plantel golpeado por el mal momento futbolístico y el revés que sufrió en Copa Sudamericana al ser descalificado por los graves incidentes en el partido de cuartos de final frente a Universidad de Chile. Su estreno será, nada más y nada menos, en el clásico de Avellaneda frente a Racing, el próximo 28 de septiembre, a las 15.15, en el Cilindro.

Tras un carrera como futbolista promisoria, con pasos por Newell's, San Lorenzo y Argentinos Juniors y el fúbtol boliviano; e incluso con la disputa del Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección de Bolivia, Quinteros se convirtió en entrenador.