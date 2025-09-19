19 de septiembre de 2025 Inicio
Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

El director técnico regresa al país para suceder a Julio Vaccari en el banco del Rojo. Su debut será en el clásico de Avellaneda frente a Racing.

El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de Independiente. El santafesino, de último paso por Gremio de Brasil y campeón con Vélez en 2024, sucederá a Julio Vaccari en el banco del Rojo, tras una crisis futbolística que lo dejó fuera de la Copa Argentina, Sudamericana y último en el Torneo Clausura.

En caso que llegue a un acuerdo, el contraro sería hasta diciembre de 2026
Independiente: Quinteros aseguró que la negociación "está prácticamente acordada"

El director técnico de 60 años, que hace apenas una temporada se coronó campeón del fútbol argentino con el Fortín, vuelve al país con la ilusión de repetir la historia en el Rojo y devolverle protagonismo en un momento clave de la temporada. Tras una negociación relámpago, el técnico firmó contrato con el Rojo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tras un carrera como futbolista promisoria, con pasos por Newell's, San Lorenzo y Argentinos Juniors y el fúbtol boliviano; e incluso con la disputa del Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección de Bolivia, Quinteros se convirtió en entrenador.

Llegó a dirigir en distintos países: fue campeón con Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero en Bolivia, pasó por la selección boliviana en la Copa América 2011, condujo a Emelec en Ecuador, tuvo experiencias en Al-Nassr y Al-Wasl en el fútbol árabe, en la Universidad Católica de Chile, Tijuana de México, y dejó una huella muy fuerte en Colo Colo.

