Habrían causado destrozos en la zona. En el colegio del Rojo activaron un protocolo de seguridad para poner a resguardo a los chicos durante las clases.

Horas después del trágico enfrentamiento entre los hinchas de Independiente y la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Libertadores , denuncian que los barras chilenos que fueron liberados montaron una “cacería” contra los del Rojo.

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Se viven momentos de tensión en la comisaría de Avellaneda por la liberación de los hinchas chilenos, mientras circulan en redes sociales distintas amenazas para los hinchas del Rey de Copas.

Por ese motivo, desde el colegio de Independiente emitieron un comunicado en el que instaron a las familias a retirar a los chicos para resguardarlos y priorizar su seguridad.

En redes sociales comenzó a circular un audio que señalaba que los chicos advirtieron la presencia de los barras a partir de los piedrazos que comenzaron a recibir en el patio: “Estaban los chicos en el patio y empezaron a llover las piedras. Nos dijeron que los vayamos a buscar".

Es así que Avellaneda está en alerta por esta situación y en redes sociales se especula con que la barra de Independiente tomará represalias.

En la zona se respira tensión ya que los chilenos no quieren hablar con la prensa argentina, de hecho un grupo de hinchas de la U. de Chile agredieron y escupieron a un movilero de América TV.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente

Los graves incidentes de este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América, donde se disputaba el encuentro por la Copa Conmebol Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, fueron el marco donde se habrían producido serios ataques contra empleados del club de Avellaneda, según varias denuncias que fueron apareciendo en las últimas horas.

El periodista partidario Renato Della Paolera relató el mensaje que recibió por parte de un empleado del club: "Compañero de una persona que cuidaba los baños y que tuvo que pasar por una situación absolutamente desagradable. Denigrante lo que le hicieron a una empleada del club".

En ese mismo mensaje, explicó que este ataque ocurrió "temprano cuando fueron entrando" los barras chilenos, quienes "llegaron para agredir, para hacer daños": "Robaron el depósito donde estaban los materiales de limpieza y le hicieron algo a una empleada en ese depósito", denunció. Aunque evitó ser explícito, el mensaje apuntaba a que esa empleada habría sido abusada por estos hinchas en la previa del encuentro.

Esta versión fue respaldada por Laura Cáceres, esposa del arquero del Rojo, Rodrigo Rey, quien transmitió en sus redes información que recibió por privado: "Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara".

Además, esa misma fuente le aseguró que los barra bravas "fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello".

Por último, la cuenta de Instagram de la agrupación Socios Unidos de Independiente informó "que una mujer embarazada perdió a su bebé en la tragedia de anoche entre los hinchas de U. de Chile".