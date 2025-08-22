22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Denuncian que barras de U. de Chile están "cazando" a hinchas de Independiente en Avellaneda

Habrían causado destrozos en la zona. En el colegio del Rojo activaron un protocolo de seguridad para poner a resguardo a los chicos durante las clases.

Por
Graves incidentes en los partidos por la Copa Sudamericana.

Graves incidentes en los partidos por la Copa Sudamericana.

Horas después del trágico enfrentamiento entre los hinchas de Independiente y la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Libertadores, denuncian que los barras chilenos que fueron liberados montaron una “cacería” contra los del Rojo.

Te puede interesar:

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Se viven momentos de tensión en la comisaría de Avellaneda por la liberación de los hinchas chilenos, mientras circulan en redes sociales distintas amenazas para los hinchas del Rey de Copas.

Por ese motivo, desde el colegio de Independiente emitieron un comunicado en el que instaron a las familias a retirar a los chicos para resguardarlos y priorizar su seguridad.

En redes sociales comenzó a circular un audio que señalaba que los chicos advirtieron la presencia de los barras a partir de los piedrazos que comenzaron a recibir en el patio: “Estaban los chicos en el patio y empezaron a llover las piedras. Nos dijeron que los vayamos a buscar".

Es así que Avellaneda está en alerta por esta situación y en redes sociales se especula con que la barra de Independiente tomará represalias.

En la zona se respira tensión ya que los chilenos no quieren hablar con la prensa argentina, de hecho un grupo de hinchas de la U. de Chile agredieron y escupieron a un movilero de América TV.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1958903089487855884&partner=&hide_thread=false

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente

Los graves incidentes de este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América, donde se disputaba el encuentro por la Copa Conmebol Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, fueron el marco donde se habrían producido serios ataques contra empleados del club de Avellaneda, según varias denuncias que fueron apareciendo en las últimas horas.

El periodista partidario Renato Della Paolera relató el mensaje que recibió por parte de un empleado del club: "Compañero de una persona que cuidaba los baños y que tuvo que pasar por una situación absolutamente desagradable. Denigrante lo que le hicieron a una empleada del club".

En ese mismo mensaje, explicó que este ataque ocurrió "temprano cuando fueron entrando" los barras chilenos, quienes "llegaron para agredir, para hacer daños": "Robaron el depósito donde estaban los materiales de limpieza y le hicieron algo a una empleada en ese depósito", denunció. Aunque evitó ser explícito, el mensaje apuntaba a que esa empleada habría sido abusada por estos hinchas en la previa del encuentro.

Esta versión fue respaldada por Laura Cáceres, esposa del arquero del Rojo, Rodrigo Rey, quien transmitió en sus redes información que recibió por privado: "Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara".

Además, esa misma fuente le aseguró que los barra bravas "fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello".

Por último, la cuenta de Instagram de la agrupación Socios Unidos de Independiente informó "que una mujer embarazada perdió a su bebé en la tragedia de anoche entre los hinchas de U. de Chile".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Payet volvió a ser el emblema de Olympique.

Se destacó en Europa y amenazó con romperse los ligamentos cruzados si no lo transferían

Kevin Gutiérrez chocó yendo al entrenamiento.

Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento: lo asistieron sus compañeros

Los hinchas se ilusionan con la Copa Libertadores. 

River se ilusiona con la Libertadores: cómo será la venta de entradas para recibir a Palmeiras

El Muñeco se enojó con un periodista en la conferencia de prensa.

Gallardo cruzó a un periodista luego de la victoria de River: "Si eso esperabas, no perdimos..."

play

El Gobierno bonaerense anunció que Independiente no podrá jugar en su estadio contra Platense

play

Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes frente a Independiente

Rating Cero

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos.

Quién es Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos y cobra mil dólares por sus citas

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

últimas noticias

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

Hace 19 minutos
play
Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Hace 21 minutos
¿Cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?.

Protección celestial: ¿cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?

Hace 22 minutos
play
Las Películas imperdibles de Netflix

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Hace 23 minutos
La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Hace 24 minutos