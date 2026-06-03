Venus Psíquica anticipó el futuro de la Selección en el Mundial 2026 y lanzó una predicción sobre Messi La vidente uruguaya, conocida por sus pronósticos sobre política y fútbol, aseguró que Argentina volverá a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. También habló del posible destino de Lionel Messi tras el torneo. Por Agregar C5N en









Venus Psíquica anticipó el futuro de la Selección en el Mundial 2026 y lanzó una predicción sobre Messi

Como ya es habitual en la previa de cada mundial de fútbol, la famosa astróloga y vidente uruguaya Venus Psíquica lanzó su predicción sobre el desempeño de la Selección Argentina. Rosa Pasca, nombre real de la mediática tarotista, vaticinó en qué puesto terminará el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y además contó qué va a pasar con Lionel Messi en el futuro.

Pasca ganó notoriedad en los últimos años por distintos aciertos en pronósticos relacionados con la actualidad política y deportiva. Entre los pronósticos que sus seguidores destacan se encuentran la consagración de Argentina en Qatar 2022 y el triunfo electoral de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

En esta oportunidad, la vidente sostuvo que Messi tendría una actuación destacada en la próxima Copa del Mundo. Según afirmó, el capitán argentino sería una de las figuras del seleccionado, especialmente durante la primera etapa de la competencia, donde tendría incidencia directa en el marcador.

Respecto del recorrido del conjunto nacional, Venus Psíquica aseguró que Argentina volvería a ubicarse entre los principales protagonistas del torneo y finalizaría dentro de los tres mejores equipos de la competencia.

Sin embargo, la predicción incluyó un aspecto que generó repercusión entre los fanáticos. La tarotista aseguró que, una vez concluido el Mundial 2026, Messi pondría fin a su carrera profesional como futbolista.

Como ocurre con este tipo de pronósticos, las declaraciones se apoyan en creencias personales y no cuentan con sustento verificable, aunque suelen generar interés y debate entre los seguidores del fútbol y de la astrología. Embed - VIDEO RESUBIDO CLARIVIDENTE REVELA: ¿VUELVE Messi AL MUNDIAL 2026?