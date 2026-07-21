Se supo lo que pasó previo a la arenga de Lionel Messi en el vestuario de la final del Mundial 2026 “Olvidémonos de todo. Pensemos en jugar nomás”, dijo el capitán de la Selección argentina en el túnel rumbo a la cancha, frase que generó diversas teorías conspirativas. Sin embargo, revelaron la verdad de lo sucedido minutos antes en la intimidad del plantel. Por Agregar C5N en









¿Qué pasó en la arena de Messi? Redes sociales

La final del Mundial 2026 empezó a jugarse desde antes y un video que mostraba cómo fue la arena de Lionel Messi previo al encuentro, dejó dudas y generó teorías conspirativas en redes sociales. Sin embargo, la conductora Yanina Latorre reveló lo que realmente pasó.

“Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.

Fue entonces que la conductora de SQP reveló: "Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos, vamos, olvidémonos de todo. Fue la última charla técnica de Messi en el vestuario, ahí se quebraron todos”.

Jajajajaajajja ya conte en la radio

No paso nada, fue la charla despedida de messi en el vestuario. El fin de era Messi en la seleccion , y todos se quebraron, por eso Messi dijo q se olviden de todo y a jugar

No paso nada! Era todo muy sensible y es logico son seres humanos https://t.co/5arhVVhcEG — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 20, 2026 "No hay nada conspirativo, le queremos encontrar la quinta pato del gato. Los arengó porque se emocionaron. Están todo el día siendo acosados por un teléfono, los agarra una cámara y lo agarran para otro lado”.

Lionel Messi ya llegó a Rosario tras el Mundial: cómo serán los próximos días junto a su familia Lionel Messi ya está en Rosario después de haber viajado desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. Viajó de manera privada con su familia y descansará unos días antes de incorporarse a Inter Miami.