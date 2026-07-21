21 de julio de 2026 Inicio
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Se supo lo que pasó previo a la arenga de Lionel Messi en el vestuario de la final del Mundial 2026

“Olvidémonos de todo. Pensemos en jugar nomás”, dijo el capitán de la Selección argentina en el túnel rumbo a la cancha, frase que generó diversas teorías conspirativas. Sin embargo, revelaron la verdad de lo sucedido minutos antes en la intimidad del plantel.

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¿Qué pasó en la arena de Messi?

¿Qué pasó en la arena de Messi?

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La final del Mundial 2026 empezó a jugarse desde antes y un video que mostraba cómo fue la arena de Lionel Messi previo al encuentro, dejó dudas y generó teorías conspirativas en redes sociales. Sin embargo, la conductora Yanina Latorre reveló lo que realmente pasó.

La tristeza de Paredes tras perder la final.
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“Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.

Fue entonces que la conductora de SQP reveló: "Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos, vamos, olvidémonos de todo. Fue la última charla técnica de Messi en el vestuario, ahí se quebraron todos”.

"No hay nada conspirativo, le queremos encontrar la quinta pato del gato. Los arengó porque se emocionaron. Están todo el día siendo acosados por un teléfono, los agarra una cámara y lo agarran para otro lado”.

Lionel Messi ya llegó a Rosario tras el Mundial: cómo serán los próximos días junto a su familia

Lionel Messi ya está en Rosario después de haber viajado desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. Viajó de manera privada con su familia y descansará unos días antes de incorporarse a Inter Miami.

El capitán aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario, custodiado por un imponente operativo de seguridad que impidió captar imágenes suyas y de sus acompañantes.

Messi viajó primero desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, emprendió el vuelo en un avión privado hacia su ciudad natal. Se espera que el '10' pase unos días de descanso junto a su familia en su residencia del barrio privado Kentucky, en Funes, antes de reincorporarse a la competencia oficial con el Inter Miami.

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