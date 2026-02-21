Fueron campeones con la Selección Argentina y podrían perderse el Mundial 2026

Varios integrantes del plantel que levantó la Copa del Mundo llegan con dudas físicas y futbolísticas en la recta final hacia la defensa del título.

Fueron campeones con la Selección Argentina , pero varios podrían perderse el Mundial 2026 por lesiones, bajo nivel o falta de continuidad en sus clubes. A cuatro meses de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni empieza a tomar decisiones que no se basan solo en la historia, sino en el presente.

La Argentina llegará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá como campeón defensor , algo que no ocurría desde hace 36 años . Sostener la cima implica un proceso de ajuste fino, con una base consolidada pero abierta a modificaciones.

El cuerpo técnico argentino mantiene una estructura cercana a los 26 convocados , aunque la competencia interna volvió a intensificarse. La Finalissima y las próximas fechas FIFA funcionarán como filtro definitivo para varios nombres que hoy no tienen asegurado su lugar.

Uno de los casos más sensibles es el de Giovani Lo Celso . El volante fue clave en la final de la Copa América 2024 contra Colombia , pero una nueva lesión muscular lo marginará al menos dos meses. Su reiterada falta de continuidad complica su panorama.

En defensa también aparecen interrogantes. Marcos Acuña , campeón en Qatar, no logró sostener regularidad y su condición física ya no es la misma que en 2022 . Detrás suyo, nombres como Facundo Medina y Valentín Gómez presionan con mayor ritmo competitivo.

El lateral derecho tampoco está blindado. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel mantienen ventaja por experiencia, pero su rendimiento reciente en Atlético de Madrid y River abrió debate. A eso se suma la lesión de Juan Foyth, que reduce variantes en la última línea.

Paulo Dybala Dybala y Correa pierden terreno en la pelea por un lugar.

En ofensiva, Paulo Dybala y Ángel Correa aparecen hoy más lejos que en otros ciclos. La falta de continuidad y la irrupción de nuevas caras modifican el escenario. En paralelo, la renovación asoma con fuerza. Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco y Franco Mastantuono buscan aprovechar cada oportunidad. El mensaje es contundente: salvo Lionel Messi, nadie tiene el puesto asegurado.

Cabe recordar que tanto Ángel Di María como Franco Armani integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y, si bien siguen en actividad, ambos decidieron retirarse de la Selección.