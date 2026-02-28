28 de febrero de 2026 Inicio
Un bostezo la dejó al borde de la muerte y tuvo que aprender a caminar de nuevo: cuál es la increíble historia

La increíble historia combina sorpresa, resiliencia y un mensaje de alerta sobre señales del cuerpo.

La sorprendente historia de una mujer que casi fallece tras un simple bostezo

  • Hayley Black, de 36 años y residente en el Reino Unido, sufrió una grave lesión tras un bostezo.

  • El episodio ocurrió mientras preparaba el desayuno para sus tres hijos. Sintió una descarga eléctrica que recorrió la mitad de su cuerpo.

  • En el hospital, inicialmente no detectaron la gravedad del cuadro. Sin embargo, estudios posteriores revelaron la fractura de dos vértebras cervicales.

  • Las vértebras se desplazaron hacia la médula espinal, generando alto riesgo. Los médicos estimaron un 50% de probabilidades de sobrevivir a la cirugía.

Un gesto tan cotidiano como un bostezo terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia médica tan impactante como inesperada. Lo que comenzó como una molestia repentina derivó en una situación límite que puso su vida en riesgo y la obligó a atravesar un largo proceso de rehabilitación. El caso generó asombro tanto en redes sociales como en el ámbito de la salud por la rareza del cuadro y la rapidez con la que todo ocurrió.

Según trascendió, tras ese movimiento aparentemente inofensivo, la mujer sufrió una complicación severa que afectó su movilidad y la dejó al borde de la muerte. La urgencia médica, las horas críticas y la incertidumbre marcaron los primeros días de un proceso que luego incluiría terapias intensivas y la necesidad de volver a aprender a caminar desde cero.

Cuál es la increíble historia de la mujer que bostezó y tuvo un diagnóstico inesperado

-Hayley Black

Lo que comenzó como un movimiento automático terminó desatando una crisis médica impensada para Hayley Black, una británica de 36 años. Mientras preparaba el desayuno para sus tres hijos, bostezó con intensidad y, de inmediato, sintió una especie de descarga eléctrica que atravesó la mitad de su cuerpo. Aquella sensación fue la primera señal de que algo grave estaba ocurriendo.

Según relató, el dolor apareció de forma instantánea tras estirarse. En un primer momento, en el hospital no lograban identificar el problema y solo le suministraron calmantes. Sin embargo, horas después los estudios confirmaron un diagnóstico alarmante: dos vértebras cervicales se habían fracturado y desplazado hacia la médula espinal. El panorama era crítico. De acuerdo con lo que le comunicaron a su familia, tenía apenas un 50% de probabilidades de sobrevivir a la intervención quirúrgica. A pesar del riesgo, la operación resultó exitosa.

La recuperación fue extensa y desafiante. Pasó varios meses en silla de ruedas y debió reaprender a caminar, además de comenzar un tratamiento diario para controlar el dolor, ya que cada paso puede generarle intensas descargas a lo largo de la columna.

Aunque hoy lleva una vida casi normal, admite que el recuerdo sigue presente: cada vez que siente ganas de bostezar revive el episodio. Su caso se volvió viral a nivel internacional tanto por lo inusual del desencadenante como por su impactante historia de superación.

