Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

Es familiar de una de las participantes de la nueva edición y en un vivo de Instagram dijo que "están todos acomodados", refiriéndose a la selección de los nuevos participantes.

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

  • Juli Poggio aseguró que los integrantes de la edición actual ingresaron por invitación directa y no por casting.
  • La influencer señaló que el nombre "Edición Dorada" refiere a una selección especial de perfiles previamente elegidos.
  • Santiago del Moro salió al cruce para defender la transparencia del programa y desmentir un arreglo generalizado.
  • El conductor reconoció que existen figuras invitadas, como Lolo Poggio, diferenciándolas de quienes hicieron el proceso estándar.

Con el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, millones de personas siguen de cerca todo lo relacionado a lo que ocurre en la casa más famosa del país y también a los famosos e influencers vinculados con el reality, estando atentos a cada detalle.

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 
La nueva polémica fue debido a una transmisión en vivo por Instagram de Julieta Poggio. La popular exfinalista del certamen no anduvo con vueltas al poner en duda la autenticidad del casting de la actual temporada. Con una frase lapidaria que se volvió viral en cuestión de segundos, la actriz aseguró que "todos están acomodados", sembrando dudas sobre cómo es el sistema mediante el que se define quiénes entran y quiénes quedan fuera del programa.

El comentario salió a partir de que varios usuarios le comentaran que su hermana, Lolo Poggio, participante de esta nueva edición de GH, ingresó gracias a su vínculo familiar. Ante esto, la influencer señaló que el nombre de la temporada no es casual: "Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados", sentenció.

Santiago del Moro - juli poggio

Además, dijo que los concursantes actuales habrían recibido invitaciones directas en lugar de atravesar el riguroso proceso de casting abierto sobre el cual la producción hace énfasis en cada edición. Estas declaraciones encendieron el debate en redes sociales sobre la integridad del programa.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano de Santiago del Moro, quien utilizó su espacio radial para intentar calmar las aguas y defender la credibilidad del formato. El conductor desestimó las acusaciones de acomodo generalizado, subrayando que figuras de la talla de Andrea del Boca y Yanina Zilli cumplieron con el proceso de aplicación estándar. A su vez, Del Moro admitió la existencia de "casos excepcionales", confirmando que tanto Lolo Poggio como Divina Gloria ingresaron en calidad de participantes invitadas.

Quiénes fueron nominados en la primera semana de Gran Hermano 2026

Gran Hermano, Generación Dorada

Los nominados en la primera semana del certamen fueron ocho inicialmente: Carmiña, Manuel Ibero, Emanuel Dio Gioia, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Pincoya, Solange Abraham y Yanina Zilli. Sin embargo, luego de la noche del jueves, solo quedaron cinco nombres con posibilidad de irse el próximo lunes. Tres integrantes fueron salvados por el voto positivo del público.

De esta manera, la placa confirmada para la gala de eliminación está compuesta por Brian, Gabriel, Yanina, Emanuel y Sol. Cabe recordar que por lo pronto, en esta primera semana no hay un líder, lo que significa que ninguno de los jugadores que quedaron en placa podrán ser salvados por otro participante, como se hizo en las ediciones anteriores. La audiencia tendrá que votar por alguno de ellos para que sea el primero en abandonar la casa.

