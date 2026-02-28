La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

+ Seguir en

El astro leonino enciende el deseo, dramatiza las emociones y magnifica lo que el corazón quiere gritar. Todo se siente más intenso, más urgente, más épico.

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones : el 28 de febrero el astro leonino enciende el clima astral antes del fenómeno eléctrico del 3 de marzo, los signos más apasionados bajo esta energía.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Nadie está completamente preparado para lo que se empieza a mover este 28 de febrero. La Luna leonina activa el fuego emocional justo en la antesala del eclipse en el signo de la virgen de los primeros dias de marzo, generando un cóctel astral donde el corazón quiere intensidad, pero el destino pide ajustes.

Es un cielo que mezcla pasión con conciencia. Leo enciende el deseo de mostrarse, amar sin filtro y dramatizar sentimientos. Virgo, en cambio, viene a ordenar, limpiar y revelar lo que ya no encaja. Este pre-eclipse funciona como un adelanto emocional: lo que hoy se exagera, el 3 de marzo podría definirse.

La chispa se enciende rápido. Puedes sentirte más romántico o competitivo. Evita decisiones impulsivas en vínculos.

Tauro

El eclipse toca tu zona emocional. Se activan temas familiares o afectivos que requieren madurez.

Géminis

Conversaciones intensas. Lo que digas ahora puede tener consecuencias durante el eclipse.

Cáncer

Revisión de autoestima y valor personal. La pasión se mezcla con necesidad de seguridad.

Leo

Protagonista absoluto. La Luna en tu signo magnifica emociones y decisiones. No todo lo que brilla es definitivo.

Virgo

Preludio fuerte del eclipse en tu signo. Sensibilidad elevada y revelaciones internas.

Libra

Amistades y vínculos sociales pueden tensarse o intensificarse. Cuidado con promesas exageradas.

Escorpio

Ambición y magnetismo en alza. Lo profesional y lo emocional pueden cruzarse.

Sagitario

Impulso aventurero y declaraciones pasionales. El eclipse traerá claridad sobre qué camino seguir.

Capricornio

Se activan temas de intimidad y control. No todo se puede manejar con estrategia.

Acuario

Relaciones bajo lupa. Pasión sí, pero el eclipse mostrará qué es sostenible.

Piscis

Cansancio emocional o necesidad de orden interno. Escucha tu cuerpo.