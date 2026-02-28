28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

El astro leonino enciende el deseo, dramatiza las emociones y magnifica lo que el corazón quiere gritar. Todo se siente más intenso, más urgente, más épico.

Por
Con la Luna en Leo

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

  • Con la luna en Leo el corazón late fuerte, pero el eclipse preguntará: ¿es deseo o ego?
  • Tendencia a dramatizar, exagerar o idealizar situaciones afectivas.
  • Momento de alta pasión para signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario).
  • Relaciones frágiles pueden mostrar grietas; las auténticas se fortalecen.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: el 28 de febrero el astro leonino enciende el clima astral antes del fenómeno eléctrico del 3 de marzo, los signos más apasionados bajo esta energía.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Nadie está completamente preparado para lo que se empieza a mover este 28 de febrero. La Luna leonina activa el fuego emocional justo en la antesala del eclipse en el signo de la virgen de los primeros dias de marzo, generando un cóctel astral donde el corazón quiere intensidad, pero el destino pide ajustes.

Es un cielo que mezcla pasión con conciencia. Leo enciende el deseo de mostrarse, amar sin filtro y dramatizar sentimientos. Virgo, en cambio, viene a ordenar, limpiar y revelar lo que ya no encaja. Este pre-eclipse funciona como un adelanto emocional: lo que hoy se exagera, el 3 de marzo podría definirse.

eclipse de luna llena

Los signos más apasionados bajo la Luna en Leo

Aries

La chispa se enciende rápido. Puedes sentirte más romántico o competitivo. Evita decisiones impulsivas en vínculos.

Tauro

El eclipse toca tu zona emocional. Se activan temas familiares o afectivos que requieren madurez.

Géminis

Conversaciones intensas. Lo que digas ahora puede tener consecuencias durante el eclipse.

Cáncer

Revisión de autoestima y valor personal. La pasión se mezcla con necesidad de seguridad.

Leo

Protagonista absoluto. La Luna en tu signo magnifica emociones y decisiones. No todo lo que brilla es definitivo.

Virgo

Preludio fuerte del eclipse en tu signo. Sensibilidad elevada y revelaciones internas.

Libra

Amistades y vínculos sociales pueden tensarse o intensificarse. Cuidado con promesas exageradas.

Escorpio

Ambición y magnetismo en alza. Lo profesional y lo emocional pueden cruzarse.

Sagitario

Impulso aventurero y declaraciones pasionales. El eclipse traerá claridad sobre qué camino seguir.

Capricornio

Se activan temas de intimidad y control. No todo se puede manejar con estrategia.

Acuario

Relaciones bajo lupa. Pasión sí, pero el eclipse mostrará qué es sostenible.

Piscis

Cansancio emocional o necesidad de orden interno. Escucha tu cuerpo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero

Ni Cáncer ni Tauro: la influencia astral de los próximos días no impactará de la misma manera en todo el zodíaco

Ni Cáncer ni Tauro: estos son los signos con peor energía de la semana, según Esperanza Gracia

Rating Cero

Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.
play

Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

El conductor aseguró que logró bajar alrededor de 20 kilos con cambios en su alimentación.

Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

últimas noticias

Los futbolistas no tendrán permitido taparse la boca.

Ley Vinicius en marcha: los jugadores no podrán taparse la boca para hablar durante un partido

Hace 6 minutos
Así quedó la escuela después del ataque a Irán.

Irán denunció que murieron al menos 53 niñas por el bombardeo de una escuela primaria

Hace 11 minutos
Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

Hace 22 minutos
Este lugar es ideal para quienes buscan un respiro sin alejarse demasiado de la ciudad.

La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para alquilar una casa quinta y disfrutar la naturaleza

Hace 25 minutos
Algunos de los alumnos en Ladra junto a sus educadoras caninas.

Siesta, boletín y juegos: cómo funcionan los "jardines" para perros, una tendencia que crece en el mundo

Hace 28 minutos