Con Real Madrid - Manchester City como duelo principal, así serán los octavos de final de la Champions League 2026

La UEFA Champions League sorteó este viernes los octavos de final y definió los dieciséis cruces entre los equipos que buscarán llegar a la gran final del sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Real Madrid - Manchester City aparece como principal atractivo de la fase final que también contará con grandes sorpresas.
Los octavos dejaron un cuadro con cruces que prometen: Paris Saint-Germain se medirá con Chelsea y Galatasaray buscará dar el golpe ante Liverpool. A su vez, Atalanta enfrentará al poderoso Bayern Múnich; Newcastle United se cruzará con Barcelona y el Atlético de Madrid de Simeone tendrá una dura prueba ante Tottenham Hotspur.
En un duelo de sorpresas, la cenicienta del torneo, Bodø/Glimt, chocará con Sporting Lisboa y, por último, el Bayer Leverkusen se verá las caras con Arsenal.
Los cruces de octavos y la fase final de la Champions League 2026
- PSG vs. Chelsea
- Real Madrid vs. Manchester City
- Newcastle vs. Barcelona
- Bodø/Glimt vs. Sporting CP
- Galatasaray vs. Liverpool
- Atalanta vs. Bayern Munich
- Atlético Madrid vs. Tottenham
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal