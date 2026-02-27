27 de febrero de 2026 Inicio
Con Real Madrid - Manchester City como duelo principal, así serán los octavos de final de la Champions League 2026

El sorteo se realizó este viernes en Nyon, Suiza, donde los 16 equipos conocieron a sus rivales y el camino hasta la gran final del sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El sorteo se realizó en Hungría.  

La UEFA Champions League sorteó este viernes los octavos de final y definió los dieciséis cruces entre los equipos que buscarán llegar a la gran final del sábado 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Real Madrid - Manchester City aparece como principal atractivo de la fase final que también contará con grandes sorpresas.

Un hincha de Real Madrid fue expulsado del Bernabéu por hacer el saludo nazi en la tribuna

Los octavos dejaron un cuadro con cruces que prometen: Paris Saint-Germain se medirá con Chelsea y Galatasaray buscará dar el golpe ante Liverpool. A su vez, Atalanta enfrentará al poderoso Bayern Múnich; Newcastle United se cruzará con Barcelona y el Atlético de Madrid de Simeone tendrá una dura prueba ante Tottenham Hotspur.

Los cruces de octavos y la fase final de la Champions League 2026

  • PSG vs. Chelsea
  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Bodø/Glimt vs. Sporting CP
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Atalanta vs. Bayern Munich
  • Atlético Madrid vs. Tottenham
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

"Algo grave": preocupación en la Selección argentina por la lesión de Lautaro Martínez

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

El cruce entre Prestianni y Vinicius fue durante el partido de ida por los playoffs de Champions

El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

El emotivo mensaje de Diego Simeone a 20 años de su retiro: "Como me enseñó mi mamá"

Escándalo en la Champions League: Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

Gran Hermano 2026: Ángel de Brito filtró la exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por semana

Netflix dio marcha atrás con la compra de Warner y Paramount se impuso con una oferta millonaria

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

Boca podrá llevar hinchas a Lanús: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Luis Caputo celebró la licitación de la Hidrovía: "Marca el inicio de una etapa crucial"

Gran Hermano 2026: Ángel de Brito filtró la exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por semana

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 650.000 pesos a 30 días en febrero 2026

