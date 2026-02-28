Mascota con ADN porteño: este perro vive en España y se volvió viral al responder cuando se habla en lunfardo Esto volvió a poner en el centro de la escena el peso de la entonación, el lenguaje cotidiano y la identidad cultural, incluso en situaciones inesperadas. Por + Seguir en







El perro español que conquistó a todos los argentinos en las redes Casa rosada

En las redes sociales se viralizó un perro espalol que sólo responde cuando le hablás en lunfardo argentino.

La dueña intentó darle órdenes en español de España pero el perro no reaccionó ante esas indicaciones.

Cuando cambió a expresiones del lunfardo argentino el animal obedeció inmediatamente.

El contraste quedó registrado en un video viral. La situación despertó humor y sorpresa en redes. Un perro que vive en España se convirtió en fenómeno viral por una particularidad que sorprendió a miles de usuarios: solo responde cuando le hablan en argentino. El video, que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, muestra cómo el animal ignora órdenes en español neutro, pero reacciona de inmediato cuando escucha expresiones típicas del lunfardo.

La escena despertó risas y comentarios entre usuarios de ambos lados del Atlántico, que debatieron si se trata de costumbre, tono de voz o simple coincidencia. Lo cierto es que el contraste quedó registrado en imágenes y fue suficiente para que la publicación acumulara miles de reproducciones y compartidos en cuestión de horas.

Como es el dogo argentino que se volvió viral estando en España perro viral redes La propietaria del Dogo argentino intentó darle indicaciones en español peninsular, pero el perro no mostró reacción alguna. Sin embargo, cuando cambió el tono y utilizó expresiones típicas del lunfardo argentino, el animal respondió de inmediato, lo que desató sorpresa y risas en redes sociales.

En el video viral se escucha primero la orden en español de España: “¡Sal de aquí, gilipollas!”, sin que el perro se mueva. Acto seguido, la dueña prueba con una versión bien rioplatense: “¡Salí de acá, boludo, salí!”, y el dogo obedece al instante. La diferencia en la reacción fue el detalle que convirtió la escena en tendencia.