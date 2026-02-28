28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mascota con ADN porteño: este perro vive en España y se volvió viral al responder cuando se habla en lunfardo

Esto volvió a poner en el centro de la escena el peso de la entonación, el lenguaje cotidiano y la identidad cultural, incluso en situaciones inesperadas.

Por
El perro español que conquistó a todos los argentinos en las redes

El perro español que conquistó a todos los argentinos en las redes

Casa rosada
  • En las redes sociales se viralizó un perro espalol que sólo responde cuando le hablás en lunfardo argentino.

  • La dueña intentó darle órdenes en español de España pero el perro no reaccionó ante esas indicaciones.

  • Cuando cambió a expresiones del lunfardo argentino el animal obedeció inmediatamente.

  • El contraste quedó registrado en un video viral. La situación despertó humor y sorpresa en redes.

Un perro que vive en España se convirtió en fenómeno viral por una particularidad que sorprendió a miles de usuarios: solo responde cuando le hablan en argentino. El video, que comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas, muestra cómo el animal ignora órdenes en español neutro, pero reacciona de inmediato cuando escucha expresiones típicas del lunfardo.

La sorprendente historia de una mujer que casi fallece tras un simple bostezo
Te puede interesar:

Un bostezo la dejó al borde de la muerte y tuvo que aprender a caminar de nuevo: cuál es la increíble historia

La escena despertó risas y comentarios entre usuarios de ambos lados del Atlántico, que debatieron si se trata de costumbre, tono de voz o simple coincidencia. Lo cierto es que el contraste quedó registrado en imágenes y fue suficiente para que la publicación acumulara miles de reproducciones y compartidos en cuestión de horas.

Como es el dogo argentino que se volvió viral estando en España

perro viral redes

La propietaria del Dogo argentino intentó darle indicaciones en español peninsular, pero el perro no mostró reacción alguna. Sin embargo, cuando cambió el tono y utilizó expresiones típicas del lunfardo argentino, el animal respondió de inmediato, lo que desató sorpresa y risas en redes sociales.

En el video viral se escucha primero la orden en español de España: “¡Sal de aquí, gilipollas!”, sin que el perro se mueva. Acto seguido, la dueña prueba con una versión bien rioplatense: “¡Salí de acá, boludo, salí!”, y el dogo obedece al instante. La diferencia en la reacción fue el detalle que convirtió la escena en tendencia.

perro viral

El episodio fue comentado incluso en televisión: en un programa de TV argentina remarcaron con humor la fidelidad del animal a sus raíces. “Se mantiene fiel a su raza… es el dogo más ‘argento’ que encontramos en redes sociales”, bromearon al aire.

Noticias relacionadas

Un nuevo avistamiento de un OVNI en La Plata despertó la curiosidad de los vecinos.

¿Un OVNI en La Plata? Un objeto con forma de "boomerang" sorprendió a los vecinos

Arthur Schopenhauer, filósofo y pensador alemásn del siglo XIX.

Arthur Schopenhauer, filósofo: "El destino baraja las cartas, pero nosotros..."

play

Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

play

Impresionante choque y vuelco en la General Paz: un herido tras el impacto de dos autos

Nuevos casos de la influenza aviar.

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en el AMBA por nuevos casos de influenza aviar

Córdoba y Chubut se encuentran bajo alerta. 

¿Se adelanta el otoño? Llega un nuevo frente frío que traerá tormentas: cómo seguirá el pronóstico

Rating Cero

Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.
play

Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

El conductor aseguró que logró bajar alrededor de 20 kilos con cambios en su alimentación.

Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

últimas noticias

Así quedó la escuela después del ataque a Irán.

Irán denunció que murieron al menos 53 niñas por el bombardeo de una escuela primaria

Hace 9 minutos
Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

Hace 20 minutos
Este lugar es ideal para quienes buscan un respiro sin alejarse demasiado de la ciudad.

La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para alquilar una casa quinta y disfrutar la naturaleza

Hace 23 minutos
Algunos de los alumnos en Ladra junto a sus educadoras caninas.

Siesta, boletín y juegos: cómo funcionan los "jardines" para perros, una tendencia que crece en el mundo

Hace 26 minutos
El perro español que conquistó a todos los argentinos en las redes

Mascota con ADN porteño: este perro vive en España y se volvió viral al responder cuando se habla en lunfardo

Hace 38 minutos