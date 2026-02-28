IR A
Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

El nuevo filme del aclamado director Kleber Mendonça Filho llega a las salas locales precedido por un éxito arrollador en festivales internacionales y con la mirada puesta en la estatuilla de la Academia.

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.

Tras conquistar a la crítica mundial en el Festival de Cannes y consolidar su camino con importantes galardones en los Globos de Oro, "El Agente Secreto" finalmente tuvo su estreno oficial en los cines de Argentina este 26 de febrero. La producción brasileña desembarca en las salas locales bajo la distribución de MUBI y MACO.

La película se posiciona como una de las grandes favoritas para la próxima entrega de los Premios Oscar, donde ya cuenta con cuatro nominaciones clave. Bajo la dirección del prestigioso cineasta Kleber Mendonça Filho, conocido por obras como Bacurau y Aquarius, la película se inscribe en el género del thriller político con una fuerte carga dramática.

“El cine es una herramienta increíble para analizar el tiempo”, sostuvo Kleber Mendonça Filho según declaraciones recogidas en el comunicado oficial de lanzamiento. El elenco está encabezado por el reconocido Wagner Moura, quien entrega una interpretación consagratoria que ya le valió el premio a Mejor Actor en Cannes y un Globo de Oro.

El actor destacó el abordaje social de la película: “El Agente Secreto habla mucho de la memoria y de la importancia de conservarla. No solo la memoria individual, sino la memoria de un país”, dijo haciendo referencia a la representación de la identidad brasileña que se expresa en el film.

Sinopsis de El Agente Secreto

La trama nos transporta a la ciudad de Recife en el año 1977, en pleno apogeo de la dictadura militar brasileña. La historia sigue a un profesor universitario que intenta llevar una vida normal durante los festejos del Carnaval, pero pronto descubre que su cotidianeidad está bajo una lupa.

Lo que comienza como una sospecha se convierte en una asfixiante red de espionaje vecinal y vigilancia política. El protagonista queda atrapado en un sistema donde cualquier gesto, palabra o valor personal puede ser interpretado como una amenaza al orden establecido, reflejando cómo el autoritarismo se filtra en los rincones más íntimos de la sociedad.

A través de la lente de Mendonça Filho, El Agente Secreto funciona como una poderosa exploración de la memoria colectiva. La película no solo narra un trayecto individual de supervivencia, sino que utiliza el suspenso para denunciar un trauma histórico que, según su director, aún marca el presente de toda una nación.

Tráiler de El Agente Secreto

Reparto de El Agente Secreto

  • Wagner Moura como Armando Solimoes
  • Maria Fernanda Cândido como Ezla
  • Udo Kier como Hans
  • Tânia Maria como Dona Sebastiana.
  • Gabriel Leone como Bobbi
  • Hermila Guedes como Claudia
