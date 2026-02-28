28 de febrero de 2026 Inicio
Los aumentos de marzo: transporte, alquileres, prepagas y colegios privados

El tercer mes del año comenzará con nuevos incrementos que impactarán de lleno en la economía diaria de los argentinos y en el dato de inflación. Qué pasará con las subas en los servicios de luz y agua y el precio de la carne.

Se esperan nuevos aumentos para marzo. 

Marzo será un mes recalentado a nivel económico para los argentinos, que sufrirán nuevos aumentos en rubros claves como el transporte, alquileres, servicio de luz y agua, cuotas de medicina prepaga y los colegios privados. Los incrementos impactarán de lleno en la vida diaria y el dato de inflación, que para febrero las consultoras esperan que se mantenga cerca del 3%.

Especialistas prevén aumentos en la carne para la semana próxima.
Alerta por la carne: se vienen nuevos aumentos en los mostradores la próxima semana

colegios privados
Marzo arrancará con subas en el valor de las cuotas de los colegios privados.

Colegios privados

Aquellas cuotas de los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires que cuenten con subvención estatal tendrán en marzo una suba del 6% en sus valores.

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense había aprobado en diciembre un aumento de 3%, pero para los gremios dicha cifra quedó desactualizada y esperan en los próximos días acordar una nueva suba.

Alquileres

Aquellos contratos firmados bajo la la derogada Ley de Alquileres subirán en marzo un 33,89%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Por su parte, los que fueron firmados mismo mes pero del 2023 absorberán un aumento del 149,34%, según analizó el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR).

En este marco, los acuerdos firmados en diciembre, con actualización trimestral, tendrán un incremento del 7,3%. Mientras que aquellos contratos celebrados bajo la Ley 27.737, que se actualizan mediante la fórmula “Casa Propia”, muestran un incremento semestral del 16,61%.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga fue informando el mes pasado a sus afilados que las cuotas de marzo tendrán un incrementos de entre 2,9% y 3,2% en marzo. Dicho porcentual también será aplicado al valor de los copagos.

Para mayores dudas, los usuarios tiene la chance de consultar los detalles de su plan en plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Los incrementos confirmados son:

  • OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan
  • Accord Salud: 2,9%
  • Swiss Medical: 2,9%
  • Sancor Salud: 2,9%
  • Medifé: 2,9%
  • Omint: 2,9%
  • Avalian: 3,2%

Luz y agua

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las nuevas tarifas de luz desde el 1 de marzo. Lo nuevos valores quedaron establecidos a partir de la Resolución 102/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Abarcan a la zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES y también en las cooperativas eléctricas.

En la misma se establece que los usuarios sin subsidios verán un aumento del 17% en la tarifa, mientras que los usuarios residenciales verán un ajuste del 12%.

En lo que respecta al agua, AySA completará en marzo con el tercer tramo del mecanismo de actualización tarifaria gradual con tope de 4% mensual, iniciado en enero 2026.

Transporte público

El transporte público volverá a tener aumentos en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las líneas nacionales, que cruzan tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense, sufrirán un incremento del 7,7% que se aplicará desde el 16 de marzo. Los valores quedarán de la siguiente manera:

Con SUBE registrada

  • El boleto mínimo de 0 a 3 km: $700
  • Tramo de 3 a 6 km: $779,78
  • Recorrido de 6 a 12 km: $839,86
  • Recorrido de 12 a 27 km: $899,99
  • Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada

  • El boleto mínimo hasta 3 km: $1.113
  • Recorrido de 3 a 6 km: $1.239,85
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1.335,38
  • Tramo de 12 a 27 km: $1.430,98
  • Más de 27 km: $1.525,94

De la misma manera, los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán un aumento, en este caso del 4,9% y los valores serán los siguientes:

  • El boleto mínimo hasta 3 km: $681,85
  • Recorrido de 3 a 6 km: $757,64
  • Recorrido de 6 a 12 km: $816,02
  • Tramo de 12 a 27 km: $874,43

Peajes

En marzo también aumentarán los peajes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado al 2%.

  • Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).
  • Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

