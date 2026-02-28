¿Un OVNI en La Plata? Un objeto con forma de "boomerang" sorprendió a los vecinos Desde la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) investigan el avistamiento en la zona noroeste de la ciudad. El ufólogo Luis Burgos brindó detalles sobre el misterioso objeto, cuya aparición describió como "fantasmagórica", ya que era "algo extraño, opaco, como difuso". Por + Seguir en







Un nuevo avistamiento de un OVNI en La Plata despertó la curiosidad de los vecinos. Lucía López - imagen ilustrativa

Un insual y misterioso avistamiento de un OVNI sorprendió a los vecinos de La Plata, durante una vigilia nocturna un ufólogo argentino aseguró ver un objeto "algo extraño, opaco, como difuso" con forma de boomerang que acompañaba a un satélite que circulaba por el cielo nocturno.

Desde la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) de La Plata investigan el avistamiento que ocurrió por la noche en la zona noroeste de la ciudad. El ufólogo Luis Burgos compartió en sus redes sociales, una imagen que representa aquello que vieron en el cielo el pasado miércoles 25 de febrero.

OVNI Luis Burgos posteo 28.2.26 Captura de pantalla del posteo compartido por Luis Burgos en su cuenta de Instagram. En el texto que publicó, acompañando la fotografía, contó que realizaba una vigilia nocturna junto a Lucía López, cuando observan a un satélite y a su lado "algo extraño, opaco, como difuso que lo venía acompañando desde la derecha".

"Dejo de observar el satélite para detenerme en eso y realmente su imagen era inmensamente grande, pero como fantasmagórica: una estructura color gris ,sin una sola luz, con sus alas abiertas, semejando la figura de un boomerang, que se desplazaba a la misma velocidad satelital y dando la impresión de moverse a una gran altura, muy por encima de los típicos aviones de línea (8.000/9.000 metros)", relató Luis Burgos.

Según su testimonio, esa figura extraña tardó entre 3 y 4 minutos en cruzar el cielo nocturno y la perdieron de vista en el Río de la Plata hacia Uruguay cerca de las 21:12. "Pero lo más llamativo fue que estaba como envuelto en una gasificación que lo rodeaba", aseguró ya que esa estructura sale del patrón común de triángulos o boomerangs que fueron descriptos en otros avistamientos por testigos.

Imagen 0221 ovni La Plata 28-2-26 Imagen compartida por el testigo Tomás al medio 0221.com.ar. 0221.com.ar En paralelo, desde el medio 0221.com.ar, compartieron el relato de un vecino de La Plata que vio un Objeto Volador No Identificado en el cielo y logró sacarle una foto. Este avistamiento ocurrió el mismo miércoles, por la noche, en la entrada de Berisso. "Lo vi por unos segundos y alcancé a sacar una foto, pero se movía muy rápido", contó para 0221.com.ar, el testigo, la coincidencia genera todavía más especulaciones en torno a qué fue lo que surcó el cielo de La Plata.