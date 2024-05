Hugo Tocalli asumirá de manera interina en Independiente

Hace un mes, Tocalli amagó con pegar un portazo en el club debido a inconvenientes en la organización del fútbol formativo del Rojo. Sin embargo, tras una reunión decidió continuar y ahora estará al frente del equipo, que viene de empatar 0-0 con Platense en Vicente López.

El entrenador fue asistente de José Pekerman en la Selección argentina Sub 17 y Sub 20, y también estuvo al frente de ambas equipos: logró el campeonato mundial sub 20 en Canadá 2007 con Sergio Kun Agüero como gran figura del equipo.

El cuerpo técnico de Tocalli está conformado por Fernando Cinto y Martín Di Diego (ayudantes de campo), Patricio Codd y Javier Bevilacqua (preparadores físicos) y Marcelo Luca (entrenador de arqueros).

El currículum de Hugo Tocalli

El director técnico estará al frente del Rojo hasta que la dirigencia contrate a un nuevo DT. Por lo pronto, ha tenido varias experiencias desde 1989, cuando empezó su carrera.