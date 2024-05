Carlos Tevez: "Me trajeron para salvar a Independiente y lo hicimos"

“ Me trajeron para salvar a Independiente y lo hicimos . Me voy conforme con mi trabajo, lo hicimos muy bien”, destacó el Apache, luego de dirigir su partido 32 al frente del plantel del Rojo de Avellaneda, en el que logró 55,2% de los puntos: 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas .

Durante la conferencia de prensa, Tevez remarcó "es un día triste" aunque no expuso ninguno de los motivos por los cuales tomó la determinación de marcharse del club. Por lo pronto, le dedicó unas palabras a la dirigencia que encabeza el presidente Néstor Grindetti: "Quiero agradecer por haber confiado en mí".

Carlos Tevez DT Independiente La sonrisa de Tevez al asumir en la victoria 2-1 contra Vélez en agosto de 2023. Télam

Por otra parte, en un lo que fue un discurso breve y sin aceptar preguntas, el DT le habló a los simpatizantes: "Agradecer al hincha por el respeto. No era fácil cuando agarre, no era fácil para ellos ni para mí. Agradecer a todos porque me hicieron sentir muy cómodo".

Julio Vaccari, el principal candidato a dirigir a Independiente

Julio Vaccari Vaccari dirigió a Vélez y Defensa y Justicia.

El entrenador Julio Vaccari, quien renunció a su cargo en Defensa y Justicia el martes tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, es el principal apuntado por la dirigencia de Independiente para reemplazar a Carlos Tevez.

Nacido el 9 de julio de 1980 en la localidad bonaerense de Máximo Paz, empezó en el Club Atlético Paz y Círculo Social y Deportivo General Belgrano de la Liga Deportiva del Sur, institución en la que jugó de manera amateur y estuvo hasta los 26 años ya que una serie de lesiones lo obligaron a dejar de jugar profesionalmente y se convirtió en preparador físico.

En paralelo a su nuevo rol dentro del fútbol, Vaccari empezó a compartir su visión del deporte y lanzó Estímulo Fútbol, un blog y canal de YouTube enfocados en la táctica, el despliegue de jugadores, las estrategias de presión y las dinámicas de transición entre ataque y defensa. En esta misma plataforma, el hoy entrenador pregonaba el trabajo y la ideología futbolística de Marcelo Bielsa.

Vaccari se recibió de Licenciado en Educación Física en la Universidad del Salvador y comenzó a ejercer la docencia antes de entrar al mundo del fútbol profesional y se le presentó su gran oportunidad en este deporte al colaborar con Bielsa analizando partidos y equipos durante la gestión del rosarino en clubes europeos, entre 2011 y 2016, cuando estuvo en Athletic de Bilbao y Olympique de Marsella.

Tras ello, fue contactado por Gabriel Heinze para sumarlo a su cuerpo técnico en sus pasos por Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, club en el cual se hizo cargo de la Reserva tras la ida del exjugador de la Selección argentina. Luego, se hizo cargo del Fortín de manera interina por la renuncia de Mauricio Pellegrino en marzo de 2022 y después llegó la oportunidad de estar al frente de Defensa y Justicia.