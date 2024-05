Nestor Grindetti sobre la renuncia de Carlos Tevez: "Es una macana"

En medio de la crisis institucional del Rojo y tras la salida de su director técnico, Grindetti expresó: "Tenemos un gran respeto por Carlos. No sólo por el fútbol y su trayectoria, sino por su calidez humana, los valores que tiene, que lleva y trata de transmitirle a sus dirigidos. Lamento muchísimo que se vaya de Independiente pero respeto su decisión. Seguramente tiene por delante un futuro muy importante como técnico".

Además, el ex intendente de Lanús y el jefe de Gabinete de Ministros de Ciudad reveló que trató de convencer a Tevez para que se quede y soltó en declaraciones a Radio Mitre: "Es un conjunto de situaciones. Es él el que tiene que explicarlo. Respeto muchísimo. No es un hecho, es una suma de situaciones y no tenemos más que respetárselo. Estábamos en un proyecto de largo plazo. Cuando algo así se rompe, es un tema. Tratándose de Carlos, es una macana. La relación entiendo que queda óptima. Charlamos mucho en estos días. Seguramente vamos a ir charlando en el futuro".

Guillermo Barros Schelotto, uno de los candidatos

La danza de nombres para reemplazar a Carlos Tevez continúa. Julio Vaccari, Rubén Darío Insúa y Mauricio Pellegrino son algunos de los candidatos que se barajaron tras la salida del Apache. Sin embargo, en las últimas horas ha cobrado fuerza el nombre de Guillermo Barros Schelotto para ser el nuevo entrenador de Independiente.

Nestor Grindetti se mostró cauto al tocar el tema: "Siempre voy con la verdad. Todavía no hemos armado una carpeta alternativa. Decidimos tomarnos esto con mucha tranquilidad. Tenemos la enorme fortuna de que Hugo Tocalli va a tomar la conducción en estos partidos. Hay que parar la pelota, levantar la cabeza y mirar tranquilo. Obviamente que el "Mellizo" o cualquiera de los otros técnicos podrían ser. Sinceramente, no nos hemos sentado a analizar pros y contras de las alternativas".

Independiente jugará la próxima fecha ante Vélez por la 3ª fecha de la Liga Profesional, este domingo a las 20, y será dirigido por Hugo Tocalli, coordinador de Inferiores del club.