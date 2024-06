Historias mínimas de la Copa América: el origen del trofeo, los penales de Palermo y el récord que puede romper Lionel Messi

El trofeo con sello argentino

Messi Lionel Copa América Messi y sus compañeros con la Copa América de 2021 en Río de Janeiro.

El ganador del torneo recibe la Copa América. Hay una particularidad que la hace singular: es el mismo trofeo que se entregó en la primera edición del torneo. Esta joya de orfebrería fue realizada en Argentina por la Casa Escasany, que estaba ubicada en la intersección entre la avenida Rivadavia y la calle Florida. Desde allí, la joyería importó desde Francia el trofeo base y se encargó de realizar el diseño original, que tiene plata 950 de exportación. La misma, en su momento, fue adquirida por 3.000 francos suizos.

Con las sucesivas ediciones del torneo, en 1979 se adhirió una base de madera para poder insertar una segunda fila con las chapas de los campeones. La cual fue ampliada nuevamente en 1995. Hasta el campeonato de Colombia 2001, se entregó la original, luego la Conmebol dio réplicas. Sin embargo, para 2024 fue restaurada la copa y será el premio que recibirá el equipo que logre el título el 14 de julio en Miami.

El campeón uruguayo de atletismo que levantó la Copa América

Isabelino Gradín

Isabelino Gradín fue campeón del torneo Sudamericano en 1916 y también fue el máximo anotador con 3 goles. En los libros de historia del fútbol se destaca la rapidez que desarrollaba en el campo de juego y que le permitía sacar ventaja ante los defensores.

En los tiempos de las delanteras integradas por cinco jugadores, se desempeñaba entreala izquierdo (hoy sería mediocampista ofensivo). Se lució en Peñarol y brilló en la Selección oriental, hasta que en 1921 dejó de jugar cuando tenía 27 años.

La explosiva velocidad de sus piernas lo llevó al atletismo, ya que en 1918 había ganado las competencias de 200 y 400 metros en torneo de Buenos Aires. Al año siguiente, se convirtió en campeón sudamericano de ambas especialidades en Montevideo. Además, estableció los récords para ambas pruebas. Por último, en el campeonato de Río de Janeiro de 1922 volvió a cruzar la meta en primer lugar.

Martín Palermo y su maldición con los penales en 1999

Martín Palermo Copa América La bronca de Palermo tras fallar los penales.

El 4 de julio de 1999, Argentina enfrentó a Colombia en la ciudad paraguaya de Luque. Allí, Martín Palermo vivió una pesadilla desde el punto de penal, ya que falló las tres penas máximas que tuvo a su favor el equipo que dirigía Marcelo Bielsa.

El delantero fue convocado tras ser el goleador de Boca bicampeón. A tal punto que había convertido 32 tantos en al temporada. Sin embargo, no pudo aprovechar ninguna de las oportunidades desde los 12 pasos frente al conjunto cafetero. Es que el 9 desvió dos remates y otro fue atajado por el arquero Miguel Calero. Así, el conjunto argentino perdió 3-0.

Años después, Palermo confesó en TyC Sports el diálogo que mantuvo con el entrenador tras el partido: “Bielsa me dijo que había sido egoísta en ese momento. Yo le respondí que no porque era el designado para patear y no había sentido ninguna orden para que no pateara el tercero. Yo asumí la responsabilidad que me correspondía”.

La familia Forlán: tres generaciones campeonas

Diego Forlán Copa América

Uruguay junto a Argentina ganaron 15 veces la Copa América y son las selecciones con más vueltas olímpicas. La Celeste, que tiene una gran tradición, cuenta con una familia que logró el título en tres oportunidades en tres generaciones: se trata de los Forlán Corazzo.

El integrante más famoso es Diego Forlán, delantero surgido de la cantera de Independiente que jugó en Manchester United, Atlético de Madrid, Villarreal y Peñarol, entre otros clubes. Cachavacha logró levantar el trofeo en la edición de 2011, que se realizó en Argentina, tras vencer a Paraguay en la final jugada en el estadio Monumental.

Su padre, Pablo Forlán, fue un destacado defensor de Peñarol, San Pablo y la selección uruguaya. En 1967 integró el equipo que se consagró campeón del Sudamericano en el estadio Centenario al ganarle 1-0 a Argentina en la última fecha. Ese plantel era dirigido por su suegro, Juan Carlos Corazzo, quien también es el abuelo materno de Diego Forlán.

Messi, a punto de quebrar un nuevo récord

Messi record Sergio Livingstone, arquero chileno que atajó en Racing, y Messi tienen la misma cantidad de partidos.

Lionel Messi es el dueño de casi todos los récords del fútbol mundial. En la Copa América de Estados Unidos 2024 se puede adueñar de una marca en el torneo continental: ser el jugador con más partidos jugados.

La Pulga jugó seis ediciones de la CA: Venezuela 2007 (subcampeón), Argentina 2011 (eliminado en cuartos de final), Chile 2015 (subcampeón), EEUU 2016 (subcampeón), Brasil 2019 (tercer puesto) y Brasil 2021 (campeón). Hasta el momento acumula 34 encuentros y junto al arquero chileno Sergio Livingstone son los futbolistas con más presencias. El jueves, contra Canadá, podrá hacer historia.