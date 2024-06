Copa América 2024: conocé a los seis argentinos que dirán presente en otras selecciones

México: Santiago Giménez

El delantero del Feyenoord de Países Bajos es hijo del Chaco Giménez, histórico volante de Boca, multicampeón con el Xeneize y una leyenda en el fútbol mexicano. El Bebote nació en Buenos Aires, pero se fue de niño para tierras aztecas, donde adoptó la nacionalidad y comenzó a jugar para el Tri desde juveniles. Lleva 4 goles en 27 partidos y es una fija en el 11 titular del DT Jaime Lozano.

santiago gimenez1 Santiago Giménez está en el radar del Milan de Italia en este mercado de pases.

“Yo me siento más mexicano que argentino. Amo Argentina, amo México, pero desde chico estoy aquí. Yo nunca le diría que no a la Selección: es lo más lindo representar a tu país. México desde que yo era chico me abrió las puertas y le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por mí”, señaló el delantero, cuando sonaba su nombre para el Tri. Se quedó a las puertas del Mundial de Qatar cuando el entrenador Gerardo Martino no lo llamó, pero en esta Copa América tendrá su revancha.

Ecuador: Hernán Galíndez

El rosarino Hernán Galíndez, de 37 años, de pasado en Rosario Central y hoy en Huracán, siempre aseguró que cuando era pequeño Lionel Messi le hizo el primer gol de su vida. Su llegada a Universidad Católica de Ecuador en 2012 cambió su vida por completo: logró la nacionalidad, y el entrenador argentino Gustavo Alfaro lo llevó a Qatar 2022 para disputar su primer mundial. Hoy alterna titularidad con Alexander Domínguez.

galindez ecuador Hernán Galíndez llegó al seleccionado de Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro.

Su popularidad y rendimiento ha crecido tanto en la Selección ecuatoriana, que en el amistoso reciente ante Argentina (derrota por 1 a 0), el arquero llevó la cinta de capitán, lo que trajo polémica en el país al no ser nacido en Ecuador. "Galíndez, eres más ecuatoriano que el encebollado", rezaba un cartel de una fanática que apoyó al jugador de Huracán y lo comparó con una típica comida del país.

galindez cartel La fanática con el cartel en el último amistoso ante Honduras (victoria 2 a 1).

Chile: Gabriel Arias y Matías Catalán

El arquero de Racing, un histórico de la Academia donde jugó más de 200 partidos y ganó cuatro títulos en seis años, es una alternativa de la Selección que comanda Ricardo Gareca. Con 16 encuentros disputados con la Roja, está a la sombra de la leyenda Claudio Bravo, arquero de 41 años y aún vigente. "Lo de jugar por Chile empezó en 2015, cuando un ayudante de Jorge Sampaoli comenzó a averiguar qué chicos de la Patagonia argentina podían llegar a tener raíces chilenas y justo me encontraron a mí", contó el nacido en Neuquén, que jugó en Unión La Calera, en el país trasandino.

arias-gabriel-chile-2023 Gabriel Arias debutó en La Roja en 2018 en un amistoso ante Serbia, convocado por el DT Luis Rueda.

En tanto, el otro argentino que jugará para Chile es Matías Catalán. El defensor de 31 años es tenido en cuenta por Gareca para esta Copa América donde enfrentará a Argentina en la segunda fecha. Nacido en Mar del Plata, el futbolista de padre chileno (Claudio Catalán) fue convocado el año pasado por el entrenador Eduardo Berizzo.

matias catalan Catalán juega en Talleres y es una de las figuras del conjunto cordobés.

Paraguay: Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra

El entrenador de Paraguay, el argentino Daniel Garnero tiene en sus filas a dos compatriotas, que darán que hablar. Uno de los pilares fundamentales del 11 guaraní es Andrés Cubas. El misionero que actualmente se encuentra en Vancouver Whitecaps de la MLS, tiene a sus padres paraguayos y es una pieza clave en el equipo. Con 28 años, siempre esperó el llamado de la Selección argentina, pero un guiño del por entonces DT del conjunto rojiblanco, Eduardo Berizzo, desembocó en su llegada a Paraguay.

andres cubas Cubas nació en Aristóbulo de Valle, Misiones y sus padres son paraguayos.

En tanto, Alejandro Romero Gamarra es el otro jugador que la rompe en Paraguay. El delantero ex-Huracán y que se desempeña actualmente en el Al Ain árabe, es la apuesta en ataque de Garnero. Con 29 años, y padres paraguayos el Kaku quiere mucho a la Selección de ese país. Tras quedar fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022, tuvo un ida y vuelta con un fanático que demostró su identificación con Paraguay. "Merecías estar en la Selección Argentina, te apuraste en elegir Paraguay, y yo soy paraguayo", le escribió un usuario. A los que el Kaku le respondió: "Elegí bien mi amigo. Ojalá el próximo lo juguemos con Paraguay".

kaku romero El Kaku jugó en Huracán y luego pasó por la MLS y ahora recaló en el fútbol árabe.

Los 16 convocados del fútbol argentino a la Copa América 2024

Además de los seis argentinos que jugarán en otras Selecciones, habrá 16 jugadores en el torneo continental que disputan la Liga Profesional de nuestro país y que son muy conocidos por estas latitudes. El único representante de nuestro fútbol en la Selección argentina será Franco Armani, de River. Luego, varios reconocidas figuras como Juanfer Quintero, Luis Advíncula, Miguel Borja o Adam Bareiro dirán presente en la Copa América 2024.

Argentina: Franco Armani (River)

Franco Armani (River) Perú: Luis Advíncula (Boca) y Bryan Reyna (Belgrano)

Luis Advíncula (Boca) y Bryan Reyna (Belgrano) Chile: Gabriel Arias (Racing), Matías Catalán (Talleres), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Mauricio Isla (Independiente), Paulo Díaz (River) y Rodrigo Echeverría (Huracán)

Gabriel Arias (Racing), Matías Catalán (Talleres), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Mauricio Isla (Independiente), Paulo Díaz (River) y Rodrigo Echeverría (Huracán) Ecuador: Hernán Galíndez (Huracán)

Hernán Galíndez (Huracán) Venezuela: Miguel Navarro (Talleres)

Miguel Navarro (Talleres) Colombia: Juanfer Quintero (Racing) y Miguel Borja (Colombia)

Juanfer Quintero (Racing) y Miguel Borja (Colombia) Paraguay: Adam Bareiro (San Lorenzo), Ramón Sosa (Talleres) y Gustavo Velázquez (Newell's)