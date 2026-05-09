Estaba lesionado, la árbitra le sacó amarilla y su reacción se volvió viral: qué hizo

- Un futbolista se quejó de una lesión dentro de la cancha y terminó expuesto por la reacción que tuvo frente a una árbitra.
- La jueza de cancha esperó unos segundos a que se recompusiera.
- El jugador, apenas vio la sanción, se levantó del piso y empezó a caminar
- El episodio se volvió viral en redes sociales en segundos y algunos comentarios se quejaban de las pérdidas de tiempo en el fútbol.
En un partido de fútbol, un jugador protagonizó una situación que dejó en evidencia una simulación dentro de la cancha. En el video que se volvió viral, el futbolista estaba tendido sobre el césped, a la mitad del partido, mientras se tomaba la rodilla con gestos de dolor y parecía no poder continuar jugando.
La árbitra se acercó hasta el lugar, esperó y observó durante algunos segundos la escena y, luego de interpretar que el jugador estaba exagerando o intentando detener el ritmo del encuentro para ganar tiempo, le mostró la tarjeta amarilla. Lo que ocurrió inmediatamente después fue lo que terminó convirtiendo el momento en viral.
Viral árbitra saca amarilla jugador finge
Apenas vio la amonestación, el futbolista se levantó del piso sin necesidad de asistencia médica, comenzó a caminar con normalidad y hasta se acercó a reclamarle a la árbitra por la decisión de la amarilla. La reacción llamó la atención tanto de los jugadores como de los hinchas y el video empezó a circular en distintas plataformas.
Aunque en el fútbol es habitual que los árbitros sancionen las simulaciones o las demoras deliberadas, no siempre las jugadas quedan tan expuestas de manera inmediata. Según el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), fingir una falta o exagerar una lesión con el objetivo de engañar al árbitro es considerado conducta antideportiva y corresponde una tarjeta amarilla.
Cómo fue el momento viral del jugador que reaccionó después de que le sacaron amarilla
La secuencia comenzó con el futbolista tirado sobre el césped mientras se sujetaba la rodilla con gestos de dolor y daba señales de necesitar ayuda. La árbitra, con profesionalismo, caminó hacia él para comprender la situación y decidir la herramienta correcta en función de lo que viera. Después de unos instantes para observar la situación, finalmente decidió amonestarlo por considerar que estaba simulando o haciendo tiempo.
Viral árbitra saca tarjeta amarilla y el "lesionado" se levanta al segundo
La reacción del jugador confirmó la sospecha de la autoridad: ni bien vio la falta, dejó atrás los gestos de dolor, se incorporó rápidamente y empezó a seguirla por la cancha sin problemas físicos aparentes. Incluso, continuó protestando la decisión arbitral mientras se alejaba de la jugada, una escena que terminó despertando risas y comentarios en redes sociales. Los usuarios, en principio, se quejaban por búsqueda de convertir al partido en un show de forma demasiado alevosa.