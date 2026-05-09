Alerta por viento en Buenos Aires: el ciclón extratropical genera ráfagas huracanadas y oleaje en la costa El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas extremas y lluvias persistentes. En la Costa Atlántica, el paso de la ciclogénesis generó destrozos, anegamientos, inundaciones y evacuados. ¿Cuándo se va el mal tiempo? Por + Seguir en







La cliclogénesis golpea fuerte la costa de Argentina.

El ciclón extratropical continúa activo afectando principalmente a la Costa Atlántica generando ráfagas huracanadas y olas de hasta 7 metros. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El SMN informó que la provincia será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h sobre la Costa Atlántica.

Embed El ciclón extratropical profundiza su impacto sobre el Mar Argentino y pone en alerta a la costa bonaerense y patagónica por ráfagas extremas , lluvias persistentes y una peligrosa crecida del mar .



La última información con @ChGaravaglia. https://t.co/VcRM2FgZMy pic.twitter.com/rbFiCGCU1D — Meteored Argentina (@MeteoredAR) May 8, 2026 El territorio bonaerense bajo alerta es Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco – Zárate -General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero- Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo- Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo- Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell-Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado- Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos- Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso- General La Madrid - Laprida - Olavarría.

Desde Meteored detallaron que el Mar Argentino será afectado durante la jornada por el ciclón extratropical que generará "olas con alturas significativas de hasta 12 metros en áreas abiertas cercanas a su centro".

¿Cuándo se va el mal tiempo? El pronóstico extendido para CABA Para el sábado 9 de mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta condiciones de inestabilidad climática. Se registran precipitaciones con una probabilidad de entre el 40% y 70% durante la mañana, acompañadas por ráfagas de viento provenientes del sector sudoeste que alcanzan velocidades de entre 60 y 69 km/h. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 13°, con una mínima de 7° hacia el final del día. CABA pronóstico 9-5-26 Pronóstico extendido para CABA según el SMN. Captura SMN. A partir de la noche del sábado, la probabilidad de lluvias disminuye al 10% y la intensidad del viento comienza a mermar. El pronóstico indica una mejora en las condiciones meteorológicas para el domingo 10, con cielo despejado y ausencia de precipitaciones. Se espera un ascenso de la temperatura máxima hasta los 16°, tendencia que se mantendrá durante el inicio de la semana con marcas térmicas que alcanzarán los 20° el martes 12.