9 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta por viento en Buenos Aires: el ciclón extratropical genera ráfagas huracanadas y oleaje en la costa

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas extremas y lluvias persistentes. En la Costa Atlántica, el paso de la ciclogénesis generó destrozos, anegamientos, inundaciones y evacuados. ¿Cuándo se va el mal tiempo?

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La cliclogénesis golpea fuerte la costa de Argentina. 

El ciclón extratropical continúa activo afectando principalmente a la Costa Atlántica generando ráfagas huracanadas y olas de hasta 7 metros. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Imagen de la espuma en Quequén en 2014.
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El SMN informó que la provincia será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h sobre la Costa Atlántica.

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El territorio bonaerense bajo alerta es Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco – Zárate -General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero- Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo- Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo- Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell-Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado- Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos- Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso- General La Madrid - Laprida - Olavarría.

Desde Meteored detallaron que el Mar Argentino será afectado durante la jornada por el ciclón extratropical que generará "olas con alturas significativas de hasta 12 metros en áreas abiertas cercanas a su centro".

¿Cuándo se va el mal tiempo? El pronóstico extendido para CABA

Para el sábado 9 de mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta condiciones de inestabilidad climática. Se registran precipitaciones con una probabilidad de entre el 40% y 70% durante la mañana, acompañadas por ráfagas de viento provenientes del sector sudoeste que alcanzan velocidades de entre 60 y 69 km/h. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 13°, con una mínima de hacia el final del día.

CABA pronóstico 9-5-26
Pronóstico extendido para CABA según el SMN.

Pronóstico extendido para CABA según el SMN.

A partir de la noche del sábado, la probabilidad de lluvias disminuye al 10% y la intensidad del viento comienza a mermar. El pronóstico indica una mejora en las condiciones meteorológicas para el domingo 10, con cielo despejado y ausencia de precipitaciones. Se espera un ascenso de la temperatura máxima hasta los 16°, tendencia que se mantendrá durante el inicio de la semana con marcas térmicas que alcanzarán los 20° el martes 12.

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