Temporal en el AMBA: viento, inundaciones y evacuados en Villa del Mar Durante las últimas horas del viernes, una marea de seis metros alcanzó la localidad, lo que produjo el ingreso de agua a las viviendas de la zona. El Municipio trabajó junto con la Armada, Defensa Civil, Policía y bomberos. Por + Seguir en







Defensa Civil trabajó en los operativos de emergencia. Rodrigo Aristimuño X

El fuerte temporal de viento, las lluvias y la intensa sudestada que afecta al sur de la provincia de Buenos Aires provocaron evacuaciones en la localidad de Villa del Mar.

Durante las últimas horas, varios vecinos debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua sobre las calles y el ingreso del mar en las casas, según informaron autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la pleamar registrada cerca de las 22:30, la marea alcanzó esta madrugada casi seis metros de altura, superando en alrededor de dos metros los niveles habituales para la zona.

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, aseguró que continúan monitoreando la situación tanto en Villa del Mar como en otros sectores costeros del distrito. Defensa Civil, Policía y la Armada participaron de los operativos preventivos y de asistencia.

Al conocerse la alarmante noticia, las autoridades desplegaron distintos dispositivos de emergencia por la noche para responder rápidamente ante cualquier eventualidad derivada del fenómeno meteorológico.

Distintos vehículos de la Armada permanecieron apostados en la zona para seguir de cerca el comportamiento del mar, que desde las primeras horas del viernes ya mostraba signos de una marea extraordinariamente alta y encendió las alarmas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigo_arist/status/2052852009405972687&partner=&hide_thread=false Desde ayer por la tarde y durante el transcurso del día de hoy continuamos con el monitoreo permanente en Villa del Mar ante el alerta naranja por sudestada y fuerte crecida de marea.



Equipos de servicios y de salud municipales, Defensa Civil Municipal y Provincial, Bomberos,… pic.twitter.com/KmkB6q61G8 — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) May 8, 2026 La ciclogénesis también generó complicaciones en Pehuen Co, puntualmente en Playa San Martín, como así también en Arroyo Pareja, donde la crecida del agua llegó hasta las inmediaciones de caminos y puentes de acceso.