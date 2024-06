La Copa América, el trofeo que reivindicó a Lionel Messi y se le negó a Maradona y Pelé

"Siendo sincero, no estoy seguro de lo que pasó entonces... Es difícil describir cómo me sentí en este mismo momento. Fue increíble que finalmente lograra ganar un título con esta camiseta. En ese momento, no me di cuenta de que todos mis compañeros habían corrido hacia mí para unirse a mí y abrazarme", detalló la Pulga sobre aquella noche mágica.