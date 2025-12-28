29 de diciembre de 2025 Inicio
Le pasaron un mate, volcó y murió: trágico accidente de una pareja que salía de vacaciones rumbo a la Costa

La víctima tenía 68 años y viajaba junto a su esposa rumbo a la Costa Atlántica. El accidente ocurrió a la altura de Olmos. La mujer resultó ilesa.

Un hombre de 68 años murió este domingo luego de protagonizar un vuelco con su vehículo en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, a la altura de la localidad platense de Olmos. El siniestro ocurrió cuando la camioneta en la que se desplazaba perdió el control y terminó volcada sobre la calzada.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a una Renault Duster blanca, dominio AD833HR, que circulaba en dirección a la Costa Atlántica. Como consecuencia del accidente falleció el conductor, identificado como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense y domiciliado en Monte Grande.

En el vehículo también viajaba su esposa, Graciela Altamirano, de 65 años, quien logró salir por sus propios medios y fue asistida en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.

De acuerdo al testimonio de la mujer, el matrimonio se encontraba en pleno viaje cuando, en el momento en que ella le acercaba un mate al conductor, el hombre perdió el control del rodado, despistó y se produjo el vuelco.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Abasto y personal sanitario del UPA de la zona. La médica interviniente constató el fallecimiento del automovilista. También se dio intervención a peritos y al servicio de morguera para las diligencias correspondientes.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó a cargo de la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata, conducida por la fiscal Ana Scarpino.

