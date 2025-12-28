Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey El accidente ocurrió en el aire sobre el aeropuerto municipal de Hammonton. Las autoridades federales iniciaron una investigación para establecer las causas del siniestro. Por + Seguir en







Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo este domingo en la ciudad de Hammonton, al sur del estado de Nueva Jersey, y provocaron la muerte de uno de los pilotos y heridas de gravedad al otro, según confirmaron autoridades federales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el impacto involucró a un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, ambos con un solo ocupante a bordo. La colisión se produjo sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton, poco después de las 11:25 de la mañana, hora local.

El jefe de la policía local, Kevin Friel, indicó que los equipos de emergencia acudieron tras recibir el alerta por un accidente aéreo y que personal policial y de bomberos logró sofocar el incendio que consumió a una de las aeronaves tras caer a tierra.

El piloto sobreviviente sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. En tanto, imágenes difundidas en redes sociales mostraron el descenso descontrolado de uno de los helicópteros, que giró violentamente antes de impactar contra el suelo.

El jefe del Departamento de Bomberos de Hammonton, Sean Macri, señaló que el Enstrom 280C quedó completamente calcinado. “Era difícil identificar que se trataba de un helicóptero; parecía una masa de metal retorcido en llamas”, describió.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del choque. Las autoridades pidieron además evitar la zona del accidente mientras continúan las tareas periciales.



