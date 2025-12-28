29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

El accidente ocurrió en el aire sobre el aeropuerto municipal de Hammonton. Las autoridades federales iniciaron una investigación para establecer las causas del siniestro.

Por
Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo este domingo en la ciudad de Hammonton, al sur del estado de Nueva Jersey, y provocaron la muerte de uno de los pilotos y heridas de gravedad al otro, según confirmaron autoridades federales.

Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, los protagonistas de la gira de Inter Miami.
Te puede interesar:

Champions Tour: cómo será la gira de pretemporada de Messi e Inter Miami por Sudamérica

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el impacto involucró a un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, ambos con un solo ocupante a bordo. La colisión se produjo sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton, poco después de las 11:25 de la mañana, hora local.

El jefe de la policía local, Kevin Friel, indicó que los equipos de emergencia acudieron tras recibir el alerta por un accidente aéreo y que personal policial y de bomberos logró sofocar el incendio que consumió a una de las aeronaves tras caer a tierra.

El piloto sobreviviente sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. En tanto, imágenes difundidas en redes sociales mostraron el descenso descontrolado de uno de los helicópteros, que giró violentamente antes de impactar contra el suelo.

El jefe del Departamento de Bomberos de Hammonton, Sean Macri, señaló que el Enstrom 280C quedó completamente calcinado. “Era difícil identificar que se trataba de un helicóptero; parecía una masa de metal retorcido en llamas”, describió.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del choque. Las autoridades pidieron además evitar la zona del accidente mientras continúan las tareas periciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPRInforma/status/2005370669458985243&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Volodimir Zelenski y Donald Trump volverán a encontrarse en Estados Unidos.

En la previa de la reunión con Trump, Zelenski expuso las "líneas rojas" de Ucrania para un acuerdo de paz

Las perturbadoras compras de Epstein. 

Las estremecedoras compras de Epstein antes de ir a prisión

Venezolanos exiliados en España exigieron la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

En medio de la presión de Trump, Venezuela liberó a 99 presos políticos detenidos en 2024

La estrategia de Estados Unidos estaría centrada en la asfixia económica a Venezuela.

Trump ordenó una "cuarentena" al petróleo para asfixiar económicamente a Venezuela

Donald Trump y Volodímir Zelenski se encontraron en el Vaticano durante el velatorio del papa Francisco. 

Trump y Zelenski se reunirán en Estados Unidos por la guerra entre Rusia y Ucrania

Familiares de presos políticos protestaron frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, en diciembre de 2024.

En el punto más alto de las tensiones con Estados Unidos, Venezuela liberará 99 presos políticos

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Hace 23 minutos
Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Hace 49 minutos
Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Hace 1 hora
Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Hace 1 hora
Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Hace 1 hora