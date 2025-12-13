Más detalles: qué sucedió entre Guardiola y su esposa y por qué terminaron divorciándose

La separación avanza con nuevos pasos en la vida personal de ambos. Las decisiones residenciales terminaron de sellar el final de una relación de décadas.

El vínculo entre Pep Guardiola y Cristina Serra tomó recientemente un nuevo rumbo, poniéndole fin a una relación marcada por decisiones profesionales que terminaron influyendo en su día a día. El alejamiento fue ganando terreno con el tiempo, hasta desembocar en un escenario en el que cada uno se inclinó por reorganizar su vida por separado.

La convivencia a distancia se había vuelto habitual por el trabajo del técnico en Inglaterra y los proyectos personales de Serra en Barcelona, lo que derivó en una sucesión de ajustes familiares. Las renovaciones de Guardiola con el Manchester City y la intención de Serra de dedicarse con mayor enfoque al negocio textil acentuaron ese esquema en paralelo.

La situación terminó encaminándose hacia un punto en el que ambos comenzaron a tomar medidas concretas para establecer nuevas residencias, marcando una separación cada vez más evidente y preparando el terreno para un cierre formal de su etapa en común.

En 2021, la pareja invirtió una fuerte suma para adquirir una casa en Pedralbes con la intención de reforzar su estabilidad. Aun así, los rumores de crisis llevaban tiempo circulando, algo difícil de confirmar debido a la discreción con la que siempre manejaron su vida privada. Serra, enfocada en impulsar el negocio familiar Serra Claret junto a su hermana, se instaló en Barcelona con uno de sus tres hijos, mientras que Guardiola permaneció en Reino Unido por sus obligaciones como entrenador.

Ese movimiento no implicaba una ruptura definitiva, sino una forma de atender prioridades personales mientras el técnico seguía ligado al Manchester City. De hecho, cuando él renovó su contrato en 2021 por tres temporadas más, Serra continuó viajando con frecuencia para visitar a los otros dos hijos que seguían en Manchester.

Con el paso de los meses, la presión por las renovaciones continuas y la falta de un cambio de escenario pesaron más. Según las periodistas que siguieron de cerca la situación, Guardiola no habría cumplido el plan de mudarse a los Emiratos tras el vencimiento de su contrato, y en su lugar extendió su vínculo con el club inglés hasta 2027. En ese punto, Serra decidió instalarse por completo en Barcelona en septiembre de 2024.

Los movimientos posteriores reforzaron la idea de que el distanciamiento era definitivo. Un medio británico reveló que Guardiola había comprado un departamento de lujo para uso personal en Salford. Más tarde, trascendió que también había adquirido otra vivienda en Pedralbes para vivir en ese lugar en su nueva etapa.

La situación dio un giro reciente cuando se conoció que Serra compró un piso en el Eixample, lo que marcó un avance claro hacia la separación formal. Según las periodistas que siguen el caso, el distanciamiento se dio de manera cordial, pero los intentos de recomponer el vínculo no prosperaron.