Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo en Campana: "Chicos, ya sabemos quienes son" El predio perteneciente al delantero de Racing fue asaltado durante la madrugada del domingo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y los responsables fueron intimados a devolver lo sustraído para evitar una denuncia.







El complejo deportivo propiedad de Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing, fue blanco de un robo durante la madrugada del domingo en el partido bonaerense de Campana. Según las cámaras de seguridad, el ingreso se produjo entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes accedió a distintas áreas del predio.

Las imágenes muestran a varios individuos desplazándose por el establecimiento y retirándose con elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del lugar, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y sectores comunes. En uno de los registros se observa el ingreso a la cocina a través de una ventana, lo que permitió reconstruir parte del accionar.

Horas después, el material fue difundido en la cuenta oficial de Instagram del complejo junto a un mensaje dirigido a los autores del hecho. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron”, expresaron.

En el mismo comunicado, desde el establecimiento agregaron: “Los esperamos”, dejando en claro que, por el momento, la prioridad es la devolución de los elementos robados y evitar que el episodio derive en una denuncia formal.

