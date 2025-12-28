28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo en Campana: "Chicos, ya sabemos quienes son"

El predio perteneciente al delantero de Racing fue asaltado durante la madrugada del domingo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y los responsables fueron intimados a devolver lo sustraído para evitar una denuncia.

Por
Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo en Campana

Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo en Campana

El complejo deportivo propiedad de Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing, fue blanco de un robo durante la madrugada del domingo en el partido bonaerense de Campana. Según las cámaras de seguridad, el ingreso se produjo entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes accedió a distintas áreas del predio.

Sebastián Saja (Director Deportivo), Gonzalo Costas (AC), Gustavo Costas (DT), Diego Milito (Presidente) y Federico Costas (PF).
Te puede interesar:

Hay Gustavo Costas para rato: Racing hizo oficial la renovación del entrenador hasta 2028

Las imágenes muestran a varios individuos desplazándose por el establecimiento y retirándose con elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del lugar, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y sectores comunes. En uno de los registros se observa el ingreso a la cocina a través de una ventana, lo que permitió reconstruir parte del accionar.

Horas después, el material fue difundido en la cuenta oficial de Instagram del complejo junto a un mensaje dirigido a los autores del hecho. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron”, expresaron.

En el mismo comunicado, desde el establecimiento agregaron: “Los esperamos”, dejando en claro que, por el momento, la prioridad es la devolución de los elementos robados y evitar que el episodio derive en una denuncia formal.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Maravilla Martínez se rió cuando un amigo lo pidió para jugar en Boca

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

Valentín Barco y Juan Román Riquelme.

Boca: Valentín Barco cargó contra Juan Román Riquelme y reveló si volvería al club

Bazooka Chávez vs Bamba Niang.

De vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino: la increíble historia del senegalés "Bamba" Niang

Almomento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a NewOrleans Pelicans 

La brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

El naufragio se produjo cerca de la medianoche del sábado.

Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Hace 23 minutos
Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Hace 31 minutos
El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026

El Gobierno enfrenta un vencimiento por u$s4.225 millones como primer desafío del 2026

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 29 de diciembre

Hace 1 hora