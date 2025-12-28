De vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino: la increíble historia del senegalés "Bamba" Niang

El ring de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue testigo de la remontada histórica del migrante senegalés Touba "Bamba" Niang que llevó a la derrota del santiagueño Agustín "Bazooka" Chávez en el cuarto round del encuentro por un KOT (Knockout Técnico) este sábado.

Pese a la ventaja que mantenía Bazooka en los primeros tres rounds, cuando Bamba se acomodó y encontró el mejor lugar para desplegar toda su potenciadejó a su rival en la lona tras una ráfaga de golpes que coronó con una derecha determinante y un uppercut por izquierda fulminante .

"¡Derechazo upper de Niang y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!", sentenció el narrador de TyC Sports durante la transmisión en vivo y el comentador agregó: "El noqueador apareció" . Bamba empezó a pelear de forma profesional en 2024 y ganó su primer enfrentamiento con un KO en el primer round. Con el triunfo de este sábado suma 10 victorias en igual cantidad de presentaciones, siete de ellas por KO.

Bazooka quedó con un marcador de seis triunfos y cuatro derrotas y le espera una larga recuperación por delante porque advirtió en su rincón, antes de tirar la toalla antes del quinto round, una presunta fractura de mandíbula .

Niang tiene 24 años y hace nueve partió de Senegal junto a su padre Cheikh y a su madre Mbene. Atravesaron África, Europa y medio América. El punto de inicio fue la región de Louga, en Senegal, hasta España y luego Ecuador, dejó atrás a sus padres y descendió hasta Argentina , donde se estableció como vendedor ambulante de ropa junto a su hermano Abdou, que ya vivía en el país.

En 2021 comenzó a entrenar de forma amateur y tres años después saltó al ring profesional. "Sigo vendiendo. Ropa, zapatillas... También sigo entrenando, hago las dos cosas al mismo tiempo", detalló el joven en Infobae y reveló: "Quiero ser campeón mundial".

Embed - Boxeo de Primera on Instagram: "En un peleón, Touba Niang noqueó técnicamente en el quinto round a Agustín Chávez Touba Niang vs Agustín Chávez Peso welter // 8 rounds En el tercer combate complementario de la cartelera en el estadio de la Federación Argentina de Box, Touba Niang venció por KO en el quinto round a Agustín Chávez, en lo que fue un peleón que brindaron ambos boxeadores. Dos púgiles que a la vista presentaban dos contexturas físicas bien marcadas, siendo Touba Niang de mayor musculatura, altura y alcance que Chávez, llegando invicto y con antecedentes de noqueador. Sin embargo, Chávez se la complicó y mucho al que llegaba como favorito, con un boxeo más prolijo y desde el contragolpe. Con su plan, Chávez fue el que con precisión y puntería fue conectando los golpes más claros, sin embargo, el pupilo de Boxeo Horizonte sacó a relucir su potencia. En el tercer round la sorpresa llegó de la mano de Chávez derribando a Niang con un justo zurdazo, aunque en el round siguiente iba a pasar de todo. Por reiteradas infracciones, el árbitro Vivas acertadamente le descontó un punto a Niang. En ese cuarto capítulo, el senegalés desde sus manos de poder encontró precisión y conectó varias veces a Chávez, conmoviéndolo primero con una tremenda derecha y sobre el filo de la campana con una izquierda potente que lo tumbó peligrosamente. En el descanso el rincón de Chávez decidió tirar la toalla, ya que su boxeador tenía la mandíbula muy lastimada y no estaba para seguir. En una temporada muy activa, el oriundo de Senegal residente en Quilmes tuvo su octavo compromiso del año sumando su décima victoria como profesional y manteniendo el invicto. Por su parte, el orundo de Santiago Del Estero concretó su segunda pelea del 2025. Touba Niang (10-0-0, 7 KOs) KOT5 a Agustín Chávez (6-4-0, 3 KOs) Arbitro: Ricardo Vivas @sonnosok @tiseramuebles @tycsports @tycsportsplay @tellobox_oficial @sampsonboxing @team_micalujan @carolinaornellaferrari @baltanoria @gonabox6 @bamba_de_ojos_claros_ @benjaescudero.arg @mili.box_ @gastonortegabox #boxeodeprimera #boxing #boxeo #boxeoargentino #titulo" View this post on Instagram

Este sábado subió al ring con una bandera de Argentina teñida en la cabeza, entrena a diario en el Sindicato de Comercio, es hincha de Boca y está radicado en Quilmes. Para pelear por títulos argentinos y sudamericanos deberá adoptar la nacionalidad de su patria adoptiva.