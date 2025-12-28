28 de diciembre de 2025 Inicio
De vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino: la increíble historia del senegalés "Bamba" Niang

El migrante africano le ganó a "Bazooka" Chávez en el cuarto round después de dejarlo en la lona con un uppercut. Cómo se radicó en Argentina y cuándo empezó a boxear.

Bazooka Chávez vs Bamba Niang.

El ring de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue testigo de la remontada histórica del migrante senegalés Touba "Bamba" Niang que llevó a la derrota del santiagueño Agustín "Bazooka" Chávez en el cuarto round del encuentro por un KOT (Knockout Técnico) este sábado.

Pese a la ventaja que mantenía Bazooka en los primeros tres rounds, cuando Bamba se acomodó y encontró el mejor lugar para desplegar toda su potenciadejó a su rival en la lona tras una ráfaga de golpes que coronó con una derecha determinante y un uppercut por izquierda fulminante.

"¡Derechazo upper de Niang y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!", sentenció el narrador de TyC Sports durante la transmisión en vivo y el comentador agregó: "El noqueador apareció". Bamba empezó a pelear de forma profesional en 2024 y ganó su primer enfrentamiento con un KO en el primer round. Con el triunfo de este sábado suma 10 victorias en igual cantidad de presentaciones, siete de ellas por KO.

Bazooka quedó con un marcador de seis triunfos y cuatro derrotas y le espera una larga recuperación por delante porque advirtió en su rincón, antes de tirar la toalla antes del quinto round, una presunta fractura de mandíbula.

Cómo se radicó en Argentina y cómo llegó al boxeo

Niang tiene 24 años y hace nueve partió de Senegal junto a su padre Cheikh y a su madre Mbene. Atravesaron África, Europa y medio América. El punto de inicio fue la región de Louga, en Senegal, hasta España y luego Ecuador, dejó atrás a sus padres y descendió hasta Argentina, donde se estableció como vendedor ambulante de ropa junto a su hermano Abdou, que ya vivía en el país.

En 2021 comenzó a entrenar de forma amateur y tres años después saltó al ring profesional. "Sigo vendiendo. Ropa, zapatillas... También sigo entrenando, hago las dos cosas al mismo tiempo", detalló el joven en Infobae y reveló: "Quiero ser campeón mundial".

Este sábado subió al ring con una bandera de Argentina teñida en la cabeza, entrena a diario en el Sindicato de Comercio, es hincha de Boca y está radicado en Quilmes. Para pelear por títulos argentinos y sudamericanos deberá adoptar la nacionalidad de su patria adoptiva.

