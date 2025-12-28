Video: la brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura Todo comenzó José Alvarado, de 1.83, empujó a Mark Williams, pivot de 2.13 metros, y le cobraron una falta personal. El puertorriqueño, que juega de base se quejó y volvió a arremeter contra su rival quien entre forcejeos desataron la gresca. Por + Seguir en







Al momento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a New Orleans Pelicans

Una brutal pelea se desató en pleno encuentro de la NBA entre dos jugadores con notable diferencia de estatura. Como consecuencia, ambos deportistas fueron expulsados.

El hecho se dio durante el encuentro entre New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns que se disputó en el Smoothie King Center: José Alvarado y Mark Williams tuvieron un encontronazo a golpe de puños en el centro de la cancha y terminaron siendo separados por sus compañeros.

Cuando el encentro promediaba casi el final del tercer cuarto y los Suns se imponían por 87 a 83, se produjo el enfrentamiento: todo comenzó cuando Williams realizó una cortina cerca de la línea de triple sobre Alvarado, este lo empujó con ambas manos para pasar, pero el árbitro cobró una falta personal.

Esto despertó el enojo y reclamo del puertorriqueño al árbitro, pero sin darle importancia, el base recibe un ligero empujón de su rival y desata su furia. Ambos se enfrentaron en el centro del campo, donde intercambiaron agarrones, empujones, golpes de puño e insultos.

En medio de pelea y con el sonido del silbato de fondo, los compañeros de ambos clubes intentaron intervenir para intentar separarlos y personal de seguridad del lugar. Lo llamativo de esta pelea fue la diferencia de estatura entre los profesionales: 30 centímetros.

Según se pudo ver en la transmisión, Alvarado de 1.83 metros, alcanzó a darle un fuerte golpe en la cara a Williams, quien mide 2.13. Embed JOSE ALVARADO VS MARK WILLIAMS



FEATHER WEIGHT VS HEAVY WEIGHT BOUT pic.twitter.com/2H80S9mB42 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) December 28, 2025 Tras la pelea en la NBA, el árbitro expulsó a Alvarado y Williams Después de la pelea, el árbitro principal detuvo el encuentro y, tras deliberar con el resto del cuerpo arbitral, expulsó a José Alvarado y Marck Williams por conducta antideportiva. Se trató del segundo duelo consecutivo entre los equipos en menos de 24 horas, ambos disputados en Nueva Orleans y ganados por el conjunto visitante. Finalmente, la victoria se la llevó Phoenix Suns por 123 a 114, consolidando la barrida en la serie de dos encuentros. Devin Booker se destacó con 20 puntos, incluidos dos lanzamientos decisivos en los momentos finales.