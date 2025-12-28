28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: la brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Todo comenzó José Alvarado, de 1.83, empujó a Mark Williams, pivot de 2.13 metros, y le cobraron una falta personal. El puertorriqueño, que juega de base se quejó y volvió a arremeter contra su rival quien entre forcejeos desataron la gresca.

Por
Almomento de la batalla campal

Al momento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a New Orleans Pelicans 

Una brutal pelea se desató en pleno encuentro de la NBA entre dos jugadores con notable diferencia de estatura. Como consecuencia, ambos deportistas fueron expulsados.

Este jugador disputó el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección colombiana.
Te puede interesar:

La joya colombiana que jugó el Mundial Sub 20 y será comprado por un insólito equipo argentino

El hecho se dio durante el encuentro entre New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns que se disputó en el Smoothie King Center: José Alvarado y Mark Williams tuvieron un encontronazo a golpe de puños en el centro de la cancha y terminaron siendo separados por sus compañeros.

Cuando el encentro promediaba casi el final del tercer cuarto y los Suns se imponían por 87 a 83, se produjo el enfrentamiento: todo comenzó cuando Williams realizó una cortina cerca de la línea de triple sobre Alvarado, este lo empujó con ambas manos para pasar, pero el árbitro cobró una falta personal.

Esto despertó el enojo y reclamo del puertorriqueño al árbitro, pero sin darle importancia, el base recibe un ligero empujón de su rival y desata su furia. Ambos se enfrentaron en el centro del campo, donde intercambiaron agarrones, empujones, golpes de puño e insultos.

En medio de pelea y con el sonido del silbato de fondo, los compañeros de ambos clubes intentaron intervenir para intentar separarlos y personal de seguridad del lugar. Lo llamativo de esta pelea fue la diferencia de estatura entre los profesionales: 30 centímetros.

Según se pudo ver en la transmisión, Alvarado de 1.83 metros, alcanzó a darle un fuerte golpe en la cara a Williams, quien mide 2.13.

Embed

Tras la pelea en la NBA, el árbitro expulsó a Alvarado y Williams

Después de la pelea, el árbitro principal detuvo el encuentro y, tras deliberar con el resto del cuerpo arbitral, expulsó a José Alvarado y Marck Williams por conducta antideportiva. Se trató del segundo duelo consecutivo entre los equipos en menos de 24 horas, ambos disputados en Nueva Orleans y ganados por el conjunto visitante.

Finalmente, la victoria se la llevó Phoenix Suns por 123 a 114, consolidando la barrida en la serie de dos encuentros. Devin Booker se destacó con 20 puntos, incluidos dos lanzamientos decisivos en los momentos finales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exdefensor llegó a ser capitán en Boca.

El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes

Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, los protagonistas de la gira de Inter Miami.

Champions Tour: cómo será la gira de pretemporada de Messi e Inter Miami por Sudamérica

El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.

Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó"

Un jugador de fútbol de Burundi murió durante un partido después de practicar una brujería típica del país.

Insólito: un futbolista se tragó una moneda, murió en pleno partido e investigan si fue brujería

Sebastián Saja (Director Deportivo), Gonzalo Costas (AC), Gustavo Costas (DT), Diego Milito (Presidente) y Federico Costas (PF).

Hay Gustavo Costas para rato: Racing hizo oficial la renovación del entrenador hasta 2028

Una imágen, mil palabras: la bandera de Diogo Jota detrás y sus hijos en cancha.
play

El conmovedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota

Rating Cero

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 
play

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

Ricardo Chiqui Pereyra falleció a los 74 años.
play

Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

últimas noticias

Almomento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a NewOrleans Pelicans 

La brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Hace 14 minutos
La nena falleció en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes.

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

Hace 16 minutos
play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Hace 1 hora
La inusual caída de agua en San Luis del Palmar provocó graves inundaciones.

Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal sin precedentes

Hace 1 hora
Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Hace 2 horas