Pep Guardiola descartó a Argentina y a España y eligió quién ganará el Mundial 2026

El técnico dio a conocer qué selección imagina coronándose en 2026. Sus declaraciones aparecieron mientras se realizaba el sorteo de los grupos de la competencia.

Por
Pep Guardiola

Pep Guardiola, DT de Manchester City.

  • Pep Guardiola sorprendió al adelantar qué selección imagina levantando la Copa del Mundo 2026.
  • El entrenador valoró a los equipos tradicionalmente candidatos, pero reveló una preferencia personal inesperada.
  • Su elección se dio en la previa del sorteo de la fase de grupos, que ordenó la competencia para Estados Unidos, México y Canadá.
  • La Selección Argentina ya conoce fechas, rivales y ciudades donde deberá presentarse durante el certamen.

Pep Guardiola llamó la atención al señalar cuál selección imagina conquistando la próxima Copa del Mundo, dejando afuera tanto a España y la Selección argentina como a otros equipos de renombre. Sus declaraciones surgieron en pleno clima mundialista, mientras el sorteo que definió la conformación de los grupos empezó a generar especulaciones sobre el futuro de cada combinado nacional.

Te puede interesar:

Se sorteó la Copa Argentina 2026: contra quién jugarán River y Boca

Con el armado de grupos para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, las especulaciones sobre posibles favoritos empezaron a multiplicarse. En ese marco, la voz del entrenador español, uno de los técnicos más influyentes de la última década, adquiere un peso especial y tiende a marcar agenda en el debate futbolero internacional.

Pep Guardiola

El candidato de Pep Guardiola para el Mundial 2026

En la previa del armado de grupos, el entrenador del Manchester City comentó que los aspirantes suelen ser los mismos de siempre, aquellos equipos con estructura, historia y planteles capaces de sostener un camino largo en un torneo de alta exigencia.

Pese a esa amplia declaración, entre esos nombres habituales, dejó clara su preferencia personal: Inglaterra. Explicó que, luego de varios años viviendo en ese país y conociendo de cerca su cultura futbolística, le ilusiona ver a la selección dirigida por Thomas Tuchel alcanzar el título en 2026.

Eurocopa 2024 Inglaterra eliminó a Países Bajos Watkins Mainoo De Vrij

Mientras tanto, el sorteo estableció que Argentina compartirá el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. Con esa información confirmada, también se oficializaron las fechas, los escenarios y los horarios para cada uno de los encuentros. Es así que el combinado nacional jugará su primer partido el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City a las 22 hs, enfrentará después a Austria el 22 de junio en Dallas a las 14, y concluirá la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio en la misma ciudad a las 23.

