David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

El periodista David Kavlin fue internado de urgencia este domingo tras sufrir dos infartos, pero se encuentra fuera de peligro luego de que le colocaran dos stent.

"David Kavlin sufrió un infarto en su club a la mañana. Lo trasladaron de urgencia en una ambulancia y sufrió en ella un paro cardiaco. Llegó a la Trinidad de San Isidro y tuvo otro infarto", explicaron desde las redes sociales de LAM.

"Lo operaron de urgencia y le colocaron un stent y está fuera de peligro", añadieron, para tranquilidad de sus allegados y seguidores.

El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como Mejor panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro (Nos gritan) Judíos de Mierda.