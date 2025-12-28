Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

29 de diciembre de 2025 Inicio
Un hombre resultó herido en el rostro luego de que un efectivo de la Policía de la Ciudad interviniera en una pelea y repeliera un ataque en la vía pública.

Un hombre fue baleado en el rostro este domingo por la tarde en el barrio porteño de Constitución, durante la intervención de un policía de la Ciudad en una pelea entre dos personas. La víctima fue trasladada al hospital Ramos Mejía, donde se recupera de la lesión.

El episodio ocurrió en la intersección de Constitución y Salta, cuando un individuo pidió auxilio a los gritos al advertir que era perseguido por otro hombre armado con un cuchillo tipo carnicero.

Según la información oficial, un efectivo de la Comisaría Vecinal 1C que realizaba tareas de patrullaje acudió al lugar y dio la voz de alto al agresor. Al no acatar la orden y abalanzarse sobre el agente, el policía efectuó un disparo con su arma reglamentaria.

“Ante esta amenaza, el efectivo repelió la agresión con su arma reglamentaria hiriendo al hombre, que fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Ramos Mejía”, señala el parte policial. Las autoridades precisaron que el atacante sufrió una herida de bala en el rostro y recibió atención prioritaria por parte del personal sanitario.

