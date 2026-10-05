"Nos la jugamos y no salió", Franco Colapinto volvió a referirse a la estrategia fallida de Alpine El piloto argentino compartió dos fotos en monopatín bajo la lluvia en el Gran Premio de Baréin y deslizó: "Parece que estaba húmedo para goma lisa!!!!". Por Agregar C5N en









Franco Colapinto en Malasia.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, volvió a mencionar la estrategia fallida implementada por su escudería en el Gran Premio de Baréin y bromeó en Instagram: "Parece que estaba húmedo para goma lisa!!!! Nos la jugamos y no salió... pero muuuuy buen ritmo".

"Por suerte hay revancha este finde en Singapur! Gracias Malasia! Increíble circuito y gran país, ojalá volver pronto... Los fans, de los mejores del año!!!!", celebró Colapinto y compartió dos fotos andando en monopatín bajo la lluvia en el circuito.

Este domingo la escudería francesa, al igual que otros equipos, salieron a la pista con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda, lo que dejó tanto al argentino como a Pierre Gasly sin tracción en el arranque. Alpine no sumó puntos en la última carrera.

View this post on Instagram El francés que había hecho un buen fin de semana logrando la clasificación dentro de la zona de puntos, rápidamente perdió posiciones en la largada y no se pudo recuperar por lo que finalizó 16°. Por su parte, el argentino tuvo una mejor actuación: salió 21° y terminó en el puesto 13, aunque reconoció que le costaron las vueltas.

“Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, sostuvo Alpine en un comunicado luego de la carrera.