5 de octubre de 2026 Inicio
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"Nos la jugamos y no salió", Franco Colapinto volvió a referirse a la estrategia fallida de Alpine

El piloto argentino compartió dos fotos en monopatín bajo la lluvia en el Gran Premio de Baréin y deslizó: "Parece que estaba húmedo para goma lisa!!!!".

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Franco Colapinto en Malasia.

Franco Colapinto en Malasia.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, volvió a mencionar la estrategia fallida implementada por su escudería en el Gran Premio de Baréin y bromeó en Instagram: "Parece que estaba húmedo para goma lisa!!!! Nos la jugamos y no salió... pero muuuuy buen ritmo".

Franco Colapinto con sus representantes Jamie Campbell-Walter y María Catarineu.
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"Por suerte hay revancha este finde en Singapur! Gracias Malasia! Increíble circuito y gran país, ojalá volver pronto... Los fans, de los mejores del año!!!!", celebró Colapinto y compartió dos fotos andando en monopatín bajo la lluvia en el circuito.

Este domingo la escudería francesa, al igual que otros equipos, salieron a la pista con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda, lo que dejó tanto al argentino como a Pierre Gasly sin tracción en el arranque. Alpine no sumó puntos en la última carrera.

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El francés que había hecho un buen fin de semana logrando la clasificación dentro de la zona de puntos, rápidamente perdió posiciones en la largada y no se pudo recuperar por lo que finalizó 16°. Por su parte, el argentino tuvo una mejor actuación: salió 21° y terminó en el puesto 13, aunque reconoció que le costaron las vueltas.

“Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, sostuvo Alpine en un comunicado luego de la carrera.

"Cabeza arriba y a no aflojarle", "Estamos orgullosos de vos", "Vamos siempre todos juntos", le escribieron los fans a Colapinto en la publicación que compartió este lunes.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino volverá a correr en el Gran Premio de Singapur del 9 al 11 de octubre. La actividad del fin de semana tendrá la única práctica libre será a las 05:30 del viernes, mientras que la clasificación para el shoot out será iniciará a las 9. El sábado, a las 18, se correrá la competencia corta, mientras que la clasificación comenzará a las 10 del mismo día. El domingo correrá a las 9.

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