Fueron entrenadores de equipos campeones del fútbol argentina en los últimos 10 años y están sin equipo

Varios entrenadores que fueron campeones del fútbol argentino en los últimos años atraviesan actualmente un período sin club. Técnicos con experiencia y títulos en su trayectoria como Marcelo Gallardo, Hugo Ibarra, Ariel Holan, Ricardo Gareca, Ramón Díaz y Juan Antonio Pizzi integran hoy el grupo de directores técnicos libres en el mercado.

Otros entrenadores con títulos locales recientes también están a la espera de una nueva oportunidad.

Hugo Ibarra conquistó la Liga Profesional 2022 con Boca y desde su salida del club no volvió a dirigir.

Marcelo Gallardo , campeón con River en 2021, dejó su cargo a comienzos de 2026 y decidió tomarse un descanso.

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El fútbol argentino suele moverse con ciclos cortos y cambios constantes en los bancos de suplentes. Incluso los entrenadores que lograron títulos importantes no están exentos de pausas en sus carreras o de etapas sin dirigir mientras esperan un nuevo proyecto .

En ese contexto, el mercado de técnicos libres incluye a varios nombres que conocen de cerca lo que significa dar una vuelta olímpica en el país . Algunos decidieron tomarse un descanso tras largos ciclos, mientras que otros buscan activamente su próximo destino.

El entrenador de 65 años se encuentra sin club desde fines de 2025 , cuando decidió no renovar su contrato con Rosario Central . Durante ese ciclo consiguió la Liga 2025 , uno de los títulos más importantes de su carrera en el fútbol argentino. Además de ese logro, Holan ya había alcanzado notoriedad internacional al conquistar la Copa Sudamericana 2017 con Independiente . Su estilo de trabajo, ligado a la planificación y el análisis, lo convirtió en uno de los técnicos más respetados del medio.

La dupla técnica protagonizó una de las campañas más recordadas del fútbol argentino reciente. Con Platense , Orsi y Gómez se consagraron campeones del Apertura 2025 tras eliminar a rivales de peso durante la fase final del torneo. Tras ese logro histórico, asumieron en Newell's en 2026 , pero su ciclo fue breve y finalizaron su etapa luego de un inicio irregular sin victorias en los primeros partidos oficiales.

Hugo Ibarra

El ex lateral derecho de Boca se consagró campeón de la Liga Profesional 2022 al frente del club xeneize. Ese título fue uno de los últimos trofeos obtenidos por el equipo en el ámbito local. Sin embargo, su ciclo terminó a comienzos de 2023 tras una serie de resultados adversos. Desde entonces, el entrenador no volvió a asumir un nuevo proyecto.

Marcelo Gallardo

El "Muñeco" cerró uno de los ciclos más exitosos de la historia de River Plate cuando conquistó la Liga Profesional 2021. Tras ocho años llenos de títulos, decidió iniciar una experiencia internacional. Luego de su paso por Arabia Saudita regresó a River en 2024, pero el segundo ciclo no tuvo el mismo impacto deportivo y decidió dar un paso al costado a comienzos de 2026.

Néstor Gorosito

El histórico entrenador logró una conquista inolvidable con Tigre al ganar la Copa Superliga 2019, un título que llegó incluso cuando el club ya había descendido. Tras su último paso por Alianza Lima, donde dirigió hasta finales de 2025, el técnico se encuentra actualmente analizando nuevas propuestas.

Rodolfo Arruabarrena

El "Vasco" consiguió el Campeonato 2015 con Boca y también levantó la Copa Argentina ese mismo año. Luego de su salida del club, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Dirigió en Qatar, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos antes de quedar libre en febrero de 2025.

Ramón Díaz

El entrenador riojano conquistó el Torneo Final 2014 con River y posteriormente continuó su carrera en el exterior junto a su hijo Emiliano como ayudante de campo. Tras su último paso por Internacional de Brasil, finalizado en noviembre de 2025, el técnico se encuentra actualmente sin club.

Juan Antonio Pizzi

Pizzi fue campeón del Torneo Inicial 2013 con San Lorenzo y luego desarrolló una extensa carrera internacional. Entre sus logros más destacados aparece la Copa América 2016 con la Selección de Chile. Su última experiencia fue al frente de la selección de Kuwait, de donde salió a mediados de 2025.

Ricardo Gareca

El "Tigre" obtuvo su último título local con Vélez en el Inicial 2012. Más tarde tuvo un exitoso ciclo al frente de la Selección de Perú, a la que clasificó al Mundial 2018. Luego dirigió a la selección de Chile, pero su etapa terminó en 2025 y desde entonces se mantiene sin dirigir.

Ibarra Hugo Ibarra fue el último entrenador campeón con Boca en la Liga Profesional.

Hernán Crespo

Como bonus track aparece Hernán Crespo, quien logró un título internacional con Defensa y Justicia al conquistar la Copa Sudamericana 2021. El entrenador tuvo pasos por San Pablo, clubes del fútbol árabe y su último ciclo finalizó en 2026 tras su salida del conjunto brasileño.