La advertencia de Donald Trump a la Selección de Irán: "No sería apropiado por su seguridad que vengan al Mundial"

En pleno despliegue militar en Medio Oriente, el Presidente de Estados Unidos respondió a la negativa del país persa de enviar a su equipo a la Copa del Mundo, que se jugará en territorio estadounidense, Canadá y México. Cuáles serían las consecuencias del retiro.

Donald Trump envió un duro mensaje a la selección iraní en pleno conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump envió un duro mensaje a la selección iraní en pleno conflicto en Medio Oriente.

En el marco de la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este jueves que "no sería apropiado" para "su propia vida y seguridad" que la selección de fútbol de Irán participara del Mundial 2026 que se jugará desde el 11 de junio en su país, Canadá y México.

Donald Trump habló sobre el precio del petroleo. 
Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

El miércoles, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyalami, anunció que el equipo no participaría del torneo. "Dado que este Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no están dadas las condiciones para que podamos participar de la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados", indicó durante una entrevista para la agencia DPA.

La primera respuesta del mandatario fue a través del titular de la FIFA, Gianni Infantino. Tras una reunión, el mandamás del fútbol mundial señaló que "el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos".

Ahmad Donyalami
Ahmad Donyalami, ministro de Deportes de Irán.

Ahmad Donyalami, ministro de Deportes de Irán.

El dirigente suizo destacó además el valor simbólico del campeonato en un contexto internacional atravesado por tensiones políticas. "Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", concluyó.

Sin embargo, este jueves Trump matizó sus expresiones y no dio garantías de seguridad para los jugadores. "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, para su propia vida y seguridad", escribió en su red social, Truth Social.

La advertencia de Donald Trump a la selección de Irán en redes sociales.
La advertencia de Donald Trump a la selección de Irán en redes sociales.

La advertencia de Donald Trump a la selección de Irán en redes sociales.

Mundial 2026: qué pasará si Irán se retira

El reglamento de competición del Mundial 2026 establece multa millonaria en caso que una Selección clasificada se retire de la competencia. De acuerdo al artículo 6, si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, la Comisión Disciplinaria le impondría una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).

Y si renuncia con menos de 30 días de antelación, la multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares). Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su Selección.

Selección Irán
La participación de la selección de fútbol de Irán en el Mundial 2026, en duda.

La participación de la selección de fútbol de Irán en el Mundial 2026, en duda.

Si Irán finalmente no va, el apartado 6.7 del reglamento indica que “si una Federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Ante este panorama, la mejor Selección posicionada para sustituirla sería Irak por ser el líder en el ranking asiático y por eso logró el cupo para jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

