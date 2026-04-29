Informe de gestión: qué respondió Manuel Adorni a los cuestionamientos sobre su patrimonio

En la pregunta 1.780, el jefe de Gabinete evitó referirse de manera directa a la cantidad de dinero y propiedades que posee. Como ya lo hizo en reiteradas ocasiones, pidió que se aboquen a lo manifestado en su declaración jurada.

En la previa a su exposición en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles el informe de gestión con las respuestas a más de las 2.100 preguntas realizadas en medio de denuncias por enriquecimiento ilícito. Ante los cuestionamientos sobre su patrimonio, evitó referirse de manera directa a la cantidad de dinero y propiedades que posee. Como ya lo hizo en reiteradas ocasiones, pidió que se aboquen a lo manifestado en su declaración jurada.

El jefe de Gabinete se encuentra cuestionado por gran parte del arco político, e investigado por la Justicia, luego de que salieran a la luz operaciones presuntamente irregulares en la compra de un departamento en Caballito, y se conociera la no declaración de una propiedad en el country Indio Cua.

"¿Puede detallar la evolución de sus propiedades, dinero en efectivo y bancarizado, en pesos y moneda extranjera, tanto suya como de su cónyuge desde que ingresó a la función pública? ¿Existieron acompañantes en sus viajes cuyos roles no estuvieran formalmente ni debidamente justificados dentro de la estructura del Estado? De ser así, detalle cuál es la erogación que generó al Estado Nacional en virtud de alojamiento y movilidad", refiere la pregunta 1.780 realizada a Adorni en el Informe de Gestión Nº 145.

La evasiva respuesta brindada por Adorni fue la siguiente: "El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública en https://datos.gob.ar/dataset/justicia-declaraciones-juradas-patrimonialesintegrales- caracter-publico".

Luego detalló que "los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. La información requerida respecto de las erogaciones del Estado".

Manuel Adorni también evitó responder sobre el caso $LIBRA

En la pregunta 3, donde se le consulta a Adorni sobre los vínculos del Presidente con el empresario cripto Mauricio Novelli el funcionario consideró en un primer momento que "la Jefatura de Gabinete de Ministros informa que los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso, radicada bajo la Causa n° 574/2025 y acumuladas, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8, con intervención de la Fiscalía Federal N° 3 (la cual tramitó previamente ante su homólogo N° 1)".

"Ello implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas", agregó.

Para luego concluir: "Se señala además que, varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados".

Ordenan una revisión contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa

La Justicia ordenó una pericia contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa en la cause por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la medida para que equipos especializados analicen si el funcionario gastó mucho más dinero del que puede justificar legalmente.

Tal como informó Ariel Zak en Minuto Uno por C5N, en conversación con Gustavo Sylvestre, el vocero presidencial omitió información clave ya que "no estaba en su declaración jurada que él tuviera más de u$s100 mil en efectivo". La fiscalía estima que el matrimonio ya superó ese monto gastado durante el último año.

El periodista enumeró diversas operaciones financieras sospechosas que incluyen el dinero destinado a la compra de inmuebles, viajes familiares y otros de su esposa sola a Madrid. La investigación también busca identificar "dónde están las cajas de seguridad que le detectaron a Bettina Angeletti", según informa Zak, las cuales estarían en Banco Galicia.

Existen fuertes indicios sobre dos cajas de seguridad vinculadas a la mujer del exvocero presidencial dentro de una sucursal del mencionado banco, según los investigadores. El fiscal solicitó confirmar "desde cuándo la tiene, quiénes poseen acceso y que se le informen todos los movimientos que hubo en ese periodo investigado actualmente", señaló el periodista.