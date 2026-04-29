29 de abril de 2026 Inicio
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El emotivo mensaje de Neymar para los hinchas de San Lorenzo: "Nunca lo había vivido"

El jugador brasileño expresó su agradecimiento mediante sus redes sociales por el cariño recibido por la gente el Ciclón y contó que es la primera vez que le pasa fuera de su país.

Por
Neymar

Neymar, agradecido con los hinchas de San Lorenzo.

Redes sociales

El futbolista Neymar fue titular en el empate 1-1 de Santos frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y los hinchas locales decidieron reconocer su carrera, lo aplaudieron y lo hicieron sentir como en casa. Ante esto, el jugador respondió con agradecimiento en sus redes sociales.

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“Muchas gracias por recibirme tan bien, fue un gran partido. Nunca olvidaré el cariño que me dieron a mí y a toda mi gente”, inició. Y agregó: “Increíble afición, cantó todo el partido. Me recibieron muy bien, nunca había vivido eso fuera de Brasil. Para mí es un gran placer y un gran honor”.

Después, en sus redes sociales publicó una imagen con su cara y nuevamente volvió a agradecer, al asegurar que fue especial para él y su familia.

Neymar

La última vez que había enfrentado a un equipo argentino fue ante Vélez en 2012 con Santos por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Luego, en el 13 de noviembre de 2015 enfrentó a la Selección argentina con Brasil con otra igualdad 1-1 en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018.

Lo cierto es que el futbolista fue aplaudido cuando se fue al vestuario y se detuvo un momento para devolver el cariño con aplausos. Intercambió camiseta con Ezequiel Herrera, uno de los defensores. Después, el juvenil Fabricio López se quedó con sus botines y ligó un abrazo.

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