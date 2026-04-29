29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La Luna Llena en Escorpio del 1 de mayo sacude a todos los signos: cómo impactará en cada uno

El plenilunio del primer día del próximo mes, bajo la influencia de Plutón en Acuario, activa emociones profundas, cierres de ciclo y cambios internos que podrían sentirse de manera distinta en cada perfil astral.

Por
Luna llena en Escorpio: ¿Cómo impacta en todos los signos?.

Luna llena en Escorpio: ¿Cómo impacta en todos los signos?.

  • Se trata de un movimiento lunar que marcará un clima emocional intenso
  • La energía favorecerá cierres y transformaciones internas
  • Se revelarán verdades que antes permanecían ocultas
  • Habrá signos que sentirán mayor sensibilidad emocional

    La Luna Llena en Escorpio del 1 de mayo llega con un pulso que sacude a todo el zodiaco: este plenilunio suele movilizar emociones profundas y revelar verdades, porque la energía está asociada con la transformación, la regeneración y los procesos que no se ven a simple vista. Cómo impacta en todos los signos

    Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
    Te puede interesar:

    Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril

    En esta ocasión, la lunación toma todavía más fuerza porque está vinculada con Plutón, regente moderno de Escorpio, que actualmente transita por Acuario. Esa combinación une lo emocional con lo colectivo, generando cambios personales que también pueden sentirse en la manera de vincularnos, pensar y proyectar el futuro.

    El plemilunio no suele pasar desapercibido. Su influencia invita a dejar atrás lo viejo para dar lugar a una nueva versión de uno mismo. Al estar conectada con la esfera plutoniana, muchas personas podrían sentir que algo profundo empieza a cambiar, incluso si todavía no pueden ponerlo en palabras.

    escorpio

    Cómo impacta la Luna Llena en cada signo

    Aries

    Esta lunación puede empujarte a soltar una carga emocional o financiera. Es un momento para cerrar una etapa que venías sosteniendo en silencio.

    Tauro

    Los vínculos toman protagonismo. Podrías ver con más claridad qué relaciones necesitan transformarse y cuáles merecen fortalecerse.

    Géminis

    La energía se enfoca en tu rutina diaria. Es tiempo de revisar hábitos, trabajo y bienestar emocional para recuperar equilibrio.

    Cáncer

    Se activan la creatividad y el corazón. Una emoción profunda puede ayudarte a entender lo que realmente querés en el amor.

    Leo

    La Luna ilumina temas familiares y del pasado. Viejas emociones podrían aparecer para que finalmente puedas sanar.

    Virgo

    Las conversaciones toman un tono más profundo. Podrías recibir una revelación importante o expresar algo que venías guardando.

    Libra

    La atención se dirige a tu autoestima y tus recursos. Es una etapa para revisar qué valorás y qué ya no tiene sentido sostener.

    Escorpio

    Esta Luna Llena ocurre en tu signo y marca un antes y un después. Tu mundo emocional puede vivir una transformación poderosa.

    Sagitario

    La intuición estará más fuerte de lo habitual. Necesitás escuchar más tu interior antes de tomar decisiones importantes.

    Capricornio

    Los proyectos y amistades se transforman. Algunas conexiones pueden fortalecerse mientras otras llegan a su final natural.

    Acuario

    Con Plutón en tu signo, esta Luna puede mover decisiones importantes en tu camino profesional y en tu identidad personal.

    Piscis

    Se abren nuevas perspectivas internas. Esta lunación puede ayudarte a soltar miedos y mirar el futuro con más confianza.

    TEMAS RELACIONADOS

    Noticias relacionadas

    Horóscopo de hoy, martes 28 de abril.

    Horóscopo de hoy, martes 28 de abril

    Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

    Horóscopo de hoy, lunes 27 de abril

    Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

    Horóscopo de hoy, domingo 26 de abril

    Luna en Leo: ¿Cómo impacta en el protagonismo de todos los signos?.

    La Luna en Leo de hoy: cómo impacta en el protagonismo de todos los signos

    Enterate qué deparan los astros para tu signo.

    Horóscopo de hoy, sábado 25 de abril

    Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

    Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril

    Rating Cero

    Flor Vigna lanzó una fuerte confesión tras ser campeona.

    La desgarradora confesión de Flor Vigna luego de consagrarse campeona de boxeo en México

    Se separó Silvina Escudero.

    Silvina Escudero confirmó su separación tras cuatro años de matrimonio

    Nico Sattler mostró su nuevo look antes de salir al escenario.

    La impresionante transformación de un cantante de una famosa banda de Argentina: las imágenes

    Thiago Medina expresó sus sensaciones sobre los rumores que vinculan a Daniela Celis con Nick Sicaro. 

    Thiago Medina, sobre el vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro: "Cada uno sabe lo que hace"

    Ricardo Darín.

    Ricardo Darín reveló qué error cometió en los inicios de su carrera: "Estoy arrepentido"

    ¿Quieres ser mi hijo? es el nombre de la película que protagonizará la empresaria.

    Wanda Nara debuta en el cine: se conocieron las primeras imágenes de su nueva película

    últimas noticias

    Esteban Andrada fue sancionado con un total de 13 partidos por una infracción de agresión.

    Histórica sanción a Esteban Andrada por la brutal agresión en España

    Hace 14 minutos
    La diputada Marcela Pagano, cuestionada por su compañeros de bloque de La Libertad Avanza.

    Diputados de La Libertad Avanza denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito

    Hace 20 minutos
    El acto estuvo encabezado por la directora académica del CFJ, Marcela De Langhe.

    El Poder Judicial de la Ciudad presentó la capacitación obligatoria "Ley Malvinas"

    Hace 22 minutos
    Una teoría se viralizó en internet que incluye viajes en el tiempo. 

    La escalofriante teoría de un viajero en el tiempo que alertó sobre el atentado contra Trump

    Hace 26 minutos
    play

    "Los corruptos son ustedes", el furioso cruce de Milei con los periodistas en el Congreso

    Hace 37 minutos