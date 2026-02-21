21 de febrero de 2026 Inicio
Guillermo Coppola le hizo un pedido desesperado a Riquelme tras el empate entre Boca y Racing

El histórico exmanager de Diego Maradona le dedicó unas palabras de aliento en medio de las críticas a su gestión. "No estés solo, dejate ayudar”, advirtió.

Coppola le rogó a Riquelme que se rodee de gente que sabe.

Edinson Cavani pelea ante la marca de Di Césare y Rodriguez.
Si bien reconoció la espalda que tiene Riquelme como ídolo de Boca, también advirtió sobre las dificultades que conlleva ser el presidente de una institución de la magnitud del club de la Ribera. “Román, Boca es muy grande. Rodeate de gente preparada. No estés solo, dejate ayudar”, le pidió.

Según su planteo, nadie puede afrontar solo una responsabilidad de semejante tamaño y es clave rodearse de personas capacitadas.

Si bien valoró que el mandatario xeneize tenga a su hermano Cristian como hombre de confianza dentro de la estructura, consideró que eso no alcanza para cubrir todas las áreas que demanda la administración del club. "Me encanta que se rodee con el hermano, hombre de confianza, pero después tenés que tener gente preparada. Todo no se puede”, insistió en diálogo con Super Mitre apenas terminado el partido.

Lejos de sonar como una crítica personal, el planteo de Coppola apuntó a preservar el capital simbólico que Riquelme construyó como futbolista. “La gente lo quiere y lo ama”, destacó, aunque subrayó que ese afecto puede verse afectado si los resultados deportivos y la organización institucional no acompañan.

Sobre el final, el empresario dejó en claro que su intención no es confrontar, sino colaborar. Recordó que la preparación y el aprendizaje son parte de cualquier proceso y aseguró que está dispuesto a aportar su experiencia si el presidente lo considera necesario. “Si me necesita, estoy”, afirmó, dejando abierta la puerta a una eventual participación o asesoramiento.

