Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

El piloto argentino tendrá un rol central en la serie documental que mostrará su incorporación al equipo Alpine en reemplazo de Jack Doohan.

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas

Netflix confirmó oficialmente el lanzamiento de la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive , la producción que revela los secretos del paddock . En esta nueva entrega, Franco Colapinto será uno de los grandes atractivos tras su paso por el equipo BWT Alpine F1 Team .

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

El piloto argentino tendrá un rol central en la serie documental que mostrará su incorporación al equipo Alpine en reemplazo de Jack Doohan.

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas y alineaciones de los equipos .

La producción sigue a cargo de Box to Box Films , la empresa responsable de éxitos documentales como Senna y Diego Maradona . El enfoque se mantendrá en las historias humanas detrás de la velocidad y los contratos millonarios del Gran Circo .

Uno de los momentos más esperados por el público local es el episodio dedicado a la llegada de Franco Colapinto a la escudería Alpine . El material documenta su transición al equipo francés tras confirmarse que ocuparía el lugar dejado por Jack Doohan .

franco

Las cámaras de Netflix siguieron al piloto bonaerense durante la última temporada, capturando imágenes nunca antes vistas de su adaptación. Se podrá ver cómo se integró al staff técnico de BWT Alpine F1 Team y los desafíos de su debut en este nuevo entorno.

Más allá de la presencia argentina, la nueva temporada explorará las salidas de directivos de alto rango y las rivalidades amargas que marcaron el último año. El objetivo es mostrar la carga de adrenalina y la presión psicológica a la que están sometidos los protagonistas.

La serie también pondrá foco en las “amistades intensas” que se gestaron en el circuito y cómo se preparan las escuderías para el próximo ciclo. Según la producción, se revelará cómo los equipos gestionan las tensiones internas frente a un campeonato altamente competitivo.

Tráiler de la octava temporada de Drive To Survive

Embed - Formula 1: Drive to Survive | Tráiler oficial de la temporada 8 | Netflix

Con Franco Colapinto: reparto de la octava temporada de Drive To Survive

La temporada tiene como protagonistas a importantes figuras como Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg (Audi), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) y Flavio Briatore (cabeza de Alpine).

Cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

La plataforma de streaming anunció que los nuevos episodios estarán disponibles en todo el mundo a partir del 27 de febrero de 2026. Esta fecha coincide con el periodo de preparación de las escuderías para el inicio del calendario oficial del Campeonato Mundial de la FIA de 2025.