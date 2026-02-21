21 de febrero de 2026 Inicio
Cuál es el fin de semana largo que empieza en febrero y termina en marzo 2026

Este partido celebrará su aniversario fundacional el lunes 2 de marzo con asueto público.

El lunes 2 de marzo constituirá día no laborable por celebración del aniversario fundacional de esta ciudad.

El lunes 2 de marzo constituirá día no laborable por celebración del aniversario fundacional de esta ciudad.

  • El lunes 2 de marzo será día no laborable en el partido de Bolívar por su aniversario fundacional, generando un fin de semana largo local.
  • El descanso abarcará desde el sábado 28 de febrero hasta el lunes 2 de marzo para trabajadores del sector público municipal y provincial.
  • La adhesión del sector privado será optativa, por lo que comercios y empresas podrán decidir si se suman al asueto.
  • La fecha crea un puente entre meses que permite organizar actividades, escapadas cercanas o un cierre extendido del período de verano.

El calendario de 2026 presenta una particularidad interesante entre febrero y marzo con un asueto local que genera un fin de semana extendido en una jurisdicción específica de Buenos Aires. El lunes 2 de marzo se establecerá como día no laborable en el partido de Bolívar por conmemoración de su aniversario fundacional, configurando un puente de tres días consecutivos que enlaza el cierre del segundo mes con el inicio del tercero para trabajadores del sector público de esta comunidad bonaerense.

¿Qué fin de semana largo será el próximo después de Carnaval y quienes lo podrán celebrar?:
Este tipo de feriados pueden generan cambios en la atención de servicios públicos, actividad bancaria, educación y comercio, mientras ofrecen a las comunidades locales la posibilidad de organizar escapadas o simplemente disfrutar de tiempo libre extendido durante determinados momentos del año.

Bolivar

Cómo es el fin de semana largo que cierra febrero y abre marzo 2026

El fin de semana extendido que enlaza febrero con marzo se configurará exclusivamente para habitantes del partido de Bolívar en la Provincia de Buenos Aires. El lunes 2 de marzo constituirá día no laborable por celebración del aniversario fundacional de esta ciudad cabecera, permitiendo que los trabajadores del sector público disfruten de tres días consecutivos de descanso desde el sábado 28 de febrero hasta el lunes 2 de marzo.

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Bolívar tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Las sucursales del Banco Provincia ubicadas en la jurisdicción suspenderán sus operaciones durante la jornada conmemorativa.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en Bolívar podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades según sus políticas internas y necesidades operativas durante este período de transición mensual.

Este fin de semana largo representa una muy buena oportunidad para quienes residen en el partido, activando la posibilidad de "cortar la semana" y aprovechar rutas hacia destinos cercanos antes del inicio pleno de marzo. En el sector turístico local, este efecto "puente" suele generar movimiento económico cuando las fechas caen favorablemente pegadas al descanso regular del fin de semana.

Bolivar

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
