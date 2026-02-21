Tras la amnistía, Venezuela comenzó con la liberación de decenas de presos políticos

El diputado Jorge Arreaza había adelantado que las liberaciones iban a iniciarse este sábado. La organización de derechos humanos Foro Penal publicó las primeras imágenes del reencuentro con familiares.

Después de la sanción de la Ley de Amnistía, el gobierno de Venezuela comenzó este sábado con la liberación de decenas de presos políticos, sobre un total de 379, que habían adelantado que iban a recobrar la libertad. En este marco, crece la expectativa por Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los dos argentinos que permanecen detenidos.

La ONG Foro Penal denunció que el gendarme argentino no está incluido en ninguna lista de la amnistía y no sería liberado.

Según había adelantado el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea de cerca su aplicación, el Ministerio Público ya había presentado ante los tribunales las solicitudes correspondientes y las excarcelaciones iban a concretarse este sábado. De ese total, 371 personas se encuentran detenidas en Caracas, mientras que el resto está distribuido en las provincias de Barinas, Portuguesa y Monagas.

En medio de este clima de expectativa, familiares de presos políticos permanecían concentrados frente a cárceles y centros de detención del país, a la espera de noticias sobre sus allegados.

#20F Confirmada por el @ForoPenal la excarcelación de los ahora ex presos políticos CARLOS RAMÓN SALAZAR LAREZ y ARGENIS EDUARDO BLANCO CAMPOS arbitrariamente detenidos desde el 05/02/2024 y 02/07/2025 respectivamente. #AbrazoDeLibertad pic.twitter.com/5w3c3S4dXI

En paralelo, la Asamblea Nacional formalizó la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley. El cuerpo es presidido por Arreaza y tiene como vicepresidenta a la dirigente opositora Nora Bracho. Entre sus atribuciones se encuentra la revisión de situaciones que no hayan sido contempladas inicialmente en el texto legal.

En su primera jornada de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente y abrió canales de diálogo con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública, con el objetivo de acelerar los trámites. Rodríguez reclamó celeridad en el análisis de los casos excluidos y se estableció un plazo máximo de quince días para responder cada solicitud de amnistía.

Delcy Rodríguez Reuters

La ONG Foro Penal anticipó que elevará al Parlamento un listado con 232 nuevos casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean evaluados bajo el nuevo marco legal. El objetivo, explicaron desde la organización, es evitar que víctimas de violaciones a los derechos humanos queden excluidas de los beneficios de la amnistía tras el cambio de gobierno.

La ley establece que el período alcanzado por la medida comprende los años 1999 hasta 2026, aunque delimita una serie de coyunturas políticas específicas, lo que deja fuera determinadas detenciones y todos los casos vinculados a operaciones militares. No obstante, la propia normativa habilita a la comisión a recomendar medidas alternativas para los casos que analice.

Familiares de Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani pidieron reunirse con Javier Milei

En este contexto de liberaciones selectivas, crece la preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani. A diferencia de otros casos, no se han registrado novedades oficiales ni confirmaciones sobre una posible salida de estos ciudadanos.

La presión de los familiares se intensificó tras la reciente liberación del israelí-argentino Yaacob Harary, quien denunció públicamente los maltratos sufridos durante su cautiverio. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, utilizó sus redes para reclamar la vuelta de su pareja: “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”.

La falta de transparencia oficial sigue siendo el principal obstáculo para las familias, que exigen la publicación de una lista nominal de los beneficiarios de estas medidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se mostró abierto a difundir los nombres, la ausencia de información formal mantiene el clima de incertidumbre y tensión política.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Las familias, durante los últimos días de enero se reunieron con el senador radical Maximiliano Abad y Patricia Bullrich, donde pidieron que las autoridades “accionen ante la falta de información de sus familiares y agoten todas las posibilidades hasta que puedan liberar a Nahuel y Germán”.

Vanesa, la esposa de Giuliani, sugirió que “sería bueno que el presidente nos atienda, necesitamos de urgencia, aprovechar el canal abierto que tiene el gobierno argentino en su buena relación con Estados Unidos, para que nos tramita eso”.