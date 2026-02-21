IR A
Mauro Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

El detalle llamó la atención de los seguidores de sus redes sociales en medio de los festejos por el cumpleaños del futbolista del Galatasaray.

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Redes sociales

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de las especulaciones. Esta vez no se trató de ningún escándalo, sino de un accesorio que apareció durante el festejo de cumpleaños del delantero y que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La encargada de detectar la coincidencia fue Juariu, conocida por analizar minuciosamente los movimientos virtuales de las figuras del espectáculo. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una imagen del cumpleaños de Icardi y señaló un elemento en las muñecas de ambos que parecía idéntico. Con un círculo marcando el detalle, sembró la duda entre sus seguidores y abrió el debate.

pulseras mauro china
La minuciosa observación de Juariu.

Si bien al principio indicó que podrían ser relojes, apenas pasaron algunos minutos, la panelista aportó otra hipótesis: las llamadas “pulseras de la distancia”, un accesorio tecnológico pensado para parejas. Este tipo de dispositivos se sincroniza con el celular y permite que, cuando una persona toca su pulsera, la del otro emita una vibración o una señal luminosa en tiempo real, como gesto simbólico de conexión.

Juariu incluso compartió un video explicativo sobre el funcionamiento del producto y replicó el mensaje de una seguidora que aseguró que se trataría del mismo modelo que en su momento promocionó Nicolás Occhiato. Según esa versión, el accesorio está diseñado para que, con un simple toque, la otra persona reciba una señal que simboliza un “te extraño”.

pulseras mauro china
La minuciosa observación de juariu

La teoría no tardó en viralizarse. Mientras algunos usuarios interpretaron el posible uso de las pulseras como un gesto romántico que reafirma el vínculo entre la actriz y el futbolista, otros reaccionaron con ironía y cuestionaron la necesidad de ese tipo de dispositivos en tiempos donde un mensaje de texto cumple la misma función.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Eugenia la "China" Suárez y Mauro Icardi se casan antes de fin de año, después de un año de convivencia entre Argentina y Estambul. "A partir de marzo, tienen la vía libre para el casamiento".

Según revelaron, la modelo y el futbolista tuvieron varias ofertas para quedarse con el evento del año, luego del divorcio con Wanda Nara que está próximo a salir en marzo. "Ponen una fortuna para que se casen en Turquía", aseguraron.

Quien lanzó la noticia, este jueves, fue el periodista de espectáculo Luis Ventura, que aseguró: "Mauro Icardi tiene claro que antes de fin de año se casa".

China Suárez y Mauro Icardi
El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.

El delantero del Galatasaray remarcó en A la tarde, en América, que "en marzo se resuelve el divorcio con Wanda en Italia", y agregó: "Ahí se determina el reparto de bienes y se cumple el año legal de separación. Desde ese momento, Mauro y la China tienen vía libre".

Ventura detalló que si bien el deseo de la modelo es celebrarlo en Argentina, en un country en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, la propuesta económica para que la boda sea en Turquía fue "irrechazable". Es que los jeques propusieron un evento de marketing a nivel mundial.

