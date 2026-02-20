IR A
En su salsa: el Indio Solari reapareció en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El legendario cantante publicó una imagen en sus redes sociales luego de la preocupación que generó su estado de salud. La noticia transmitió tranquilidad a sus seguidores tras las versiones sobre una supuesta descompensación en su domicilio.

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación después de realizarse estudios médicos de rigor en una clínica bonaerense. El músico de 77 años utilizó sus redes para despejar dudas sobre su bienestar físico este viernes: publicó una imagen que lo retrata activo, con instrumento en mano y enfocado en su labor artística.

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.
La fotografía muestra al exlíder de Los Redonditos de Ricota sentado sobre un estuche de transporte con una guitarra eléctrica. Solari luce su clásica estética con gafas oscuras y una camisa bordó en su entorno habitual. "Luzbola", escribió el artista como epígrafe para referirse al nombre de su estudio personal.

El comunicado tranquilizador ante los rumores de descompensación del Indio Solari

"Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", expresaron sus colaboradores. El mensaje aludió también a la situación social del país y al debate político sobre la reforma laboral, que se trató durante el jueves en Diputados. De esta forma, el entorno pidió calma frente a las noticias sobre su salud.

Infobae reportó que el artista ingresó a la guardia tras experimentar una descompensación en su vivienda, según fuentes médicas. Los profesionales realizaron una batería de estudios específicos cuyos resultados finales fueron normales. Una vez culminada la visita médica, el fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado salió de la clínica y continuó con sus proyectos artísticos pendientes.

El músico convive con la enfermedad de Parkinson desde su diagnóstico en 2016, situación que limita su exposición pública masiva. A pesar de su retiro de los escenarios, Solari, a través de plataformas digitales, mantiene un vínculo inquebrantable con sus fanáticos, un público fiel que lo sigue, lo aclama y lo cuida en cualquier circunstancia.

