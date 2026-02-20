En su salsa: el Indio Solari reapareció en su estudio de grabación tras los chequeos médicos El legendario cantante publicó una imagen en sus redes sociales luego de la preocupación que generó su estado de salud. La noticia transmitió tranquilidad a sus seguidores tras las versiones sobre una supuesta descompensación en su domicilio. + Seguir en







Impecable: así está el Indio Solari hoy. Instagram: @indiosolarioficial

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación después de realizarse estudios médicos de rigor en una clínica bonaerense. El músico de 77 años utilizó sus redes para despejar dudas sobre su bienestar físico este viernes: publicó una imagen que lo retrata activo, con instrumento en mano y enfocado en su labor artística.

La fotografía muestra al exlíder de Los Redonditos de Ricota sentado sobre un estuche de transporte con una guitarra eléctrica. Solari luce su clásica estética con gafas oscuras y una camisa bordó en su entorno habitual. "Luzbola", escribió el artista como epígrafe para referirse al nombre de su estudio personal.

indiosolarioficial La foto que el cantante subió a sus redes sociales. Instagram: @indiosolarioficial Días antes, su círculo íntimo había emitido un comunicado oficial para aclarar versiones confusas que circularon durante la semana sobre la salud del ídolo. Para disipar especulaciones, los allegados al cantante desmintieron rumores sobre un cuadro grave y confirmaron que el ingreso hospitalario fue programado.

El comunicado tranquilizador ante los rumores de descompensación del Indio Solari "Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", expresaron sus colaboradores. El mensaje aludió también a la situación social del país y al debate político sobre la reforma laboral, que se trató durante el jueves en Diputados. De esta forma, el entorno pidió calma frente a las noticias sobre su salud.

Embed View this post on Instagram Infobae reportó que el artista ingresó a la guardia tras experimentar una descompensación en su vivienda, según fuentes médicas. Los profesionales realizaron una batería de estudios específicos cuyos resultados finales fueron normales. Una vez culminada la visita médica, el fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado salió de la clínica y continuó con sus proyectos artísticos pendientes.

El músico convive con la enfermedad de Parkinson desde su diagnóstico en 2016, situación que limita su exposición pública masiva. A pesar de su retiro de los escenarios, Solari, a través de plataformas digitales, mantiene un vínculo inquebrantable con sus fanáticos, un público fiel que lo sigue, lo aclama y lo cuida en cualquier circunstancia.