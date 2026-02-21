La esposa de Nahuel Gallo volvió a pedir a Venezuela por su liberación: "Tiene que volver a casa"

María Gómez, se refirió en redes sociales a la situación del gendarme argentino, que podría no estar alcanzado por la amnistía aprobada por el Parlamento y seguiría detenido en la cárcel del Rodeo I. "Su hijo pregunta y espera", señaló.

María Alexandra Gómez , esposa del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, volvió a exigir este sábado por su liberación , luego de que el Parlamento apruebe la ley de amnistía a presos políticos, pero organizaciones de derechos humanos denuncien que el argentino no estaría alcanzado por el beneficio y seguiría en la cárcel de El Rodeo I acusado de espionaje y terrorismo.

"Exigimos una vez más la libertad inmediata de Nahuel Agustín Gallo. Han pasado 440 días sin escuchar su voz, sin una llamada, 440 días de angustia, de noches interminables, de un hijo que pregunta y espera . Nos hablan de paz y de reconciliación… pero la paz verdadera empieza por la libertad y por la verdad", señaló en un primer momento María en su cuenta de X.

Luego advirtió que "no puede haber encuentro mientras una familia esté rota y un hombre inocente permanezca aislado e incomunicado".

"Nahuel tiene que volver a casa. Su hijo lo necesita. Yo lo necesito. Todos lo estamos esperando con el mismo amor y la misma esperanza con la que resistimos cada día ", completó la publicación acompañada por una foto suya y de su hijo sosteniendo un cartel que reclama por la liberación inmediata de Gallo.

La situación de Nahuel Gallo y qué dice la amnistía

El caso del gendarme argentino es uno de los puntos más polémicos de la ley. Al principio se había generado mucha expectativa por su pronta liberación, pero su nombre no figura en la lista de los primeros 379 presos políticos liberados y actualmente su situación legal es incierta.

La presidenta de Venezuela en ejercicio Delcy Rodríguez había anunciado que la amnistía alcanzaba a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta 2026. El texto final aprobado por la Asamble Nacional solo especifica 12 años de dicho periodo y deja un vacío legal que excluye a unos 400 detenidos, entre ellos Gallo.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 acusado por el Ministerio Público venezolano de estar vinculado a "actividades terroristas" tras cruzar la frontera desde Colombia. Como la ley excluye explícitamente delitos graves contra la seguridad del Estado y el orden público, esta calificación jurídica bloquea su acceso al beneficio.

Alertan que Nahuel Gallo quedaría afuera de la amnistía y no sería liberado por Venezuela

"En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía", señaló Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal, previo a advertir sobre un "recorte arbitrario" con la fechas que contempla la ley. Más de 400 detenidos serían excluidos del beneficio.

En la conferencia de prensa brindada el viernes por la ONG en Caracas, donde también estuvieron familiares de los detenidos, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, remarcó que en el detalle de la amnistía, por cómo fueron elegidos los meses, hay 15 años enteros de los 28 que quedaron afuera. "Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico", cuestionó.