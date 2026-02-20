A qué hora juega Boca vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo Claudio Úbeda tendrá una prueba trascendental para su continuidad al frente del Xeneize, con la necesidad de sumar de a tres y reencontrarse con la victoria frente a su público. Por + Seguir en







Boca y Racing reeditan la semifinal del Apertura 2025

Este viernes, desde las 20, Boca recibirá a Racing Club en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Apertura. Será una noche cargada de tensión, porque el Xeneize no solo se juega tres puntos: también pone en juego el futuro inmediato de su entrenador, Claudio Úbeda.

Boca atraviesa un momento delicado: hace varios partidos que no logra imponerse con autoridad y arrastra una racha negativa de visitante que encendió la impaciencia de los hinchas. De local se hace fuerte, pero los hinchas reclaman la falta de regularidad e identidad clara fuera de La Bombonera.

El entrenador llega al clásico bajo presión y con la necesidad de un triunfo que le devuelva oxígeno. Además, carga con las críticas de después del mata-mata perdido en la semifinal del Clausura 2025 contra Racing en el torneo anterior, donde la hinchada criticó duramente la falta de cambios. Todos estos condimentos hacen que el encuentro contra la Academia asome como una prueba determinante para su continuidad.

Leandro Paredes Leandro Paredes es una baja sensible en el XI de Ubeda X (@LigaAFA) El DT analiza variantes, especialmente en la mitad de la cancha, donde tendrá una baja sensible ya que Leandro Paredes no podrá estar presente por lesión. Es por eso que el entrenador deberá reconfigurar el mediocampo y apostar por un esquema que le permita sostener equilibrio y recuperar presencia ofensiva.

En ese sentido, todas las miradas apuntan a Edinson Cavani, que ya estuvo en el banco de suplentes la semana anterior contra Platense, y que podría perfilarse para volver a vestir la camiseta tras un largo período de ausencias por lesión.