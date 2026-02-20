"Somos el mejor país del mundo": la reacción de María Becerra al fenómeno de los therians La cantante habló de la nueva ola de personas que se visten y actúan como animales y, si bien se lo tomó con gracia, también se animó a dejar una reflexión. + Seguir en







Becerra estuvo actuó en la entrega del Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center Miami. Redes sociales

María Becerra reaccionó con humor al fenómeno de los Therians en Argentina y, si bien defendió la idea de que cada uno elija a qué comunidad pertenecer, también sorprendió con una pregunta: "¿Me identifico como una moto?".

La cantante afirmó que el nuevo fenómeno de las personas que se visten y actúan como animales le parece "espectacular", y aseguró: "Somos el mejor país del mundo. Imaginate vivir en Alemania o en Italia y perderte estas cosas. Esto sucede solo en Latinoamérica".

"Siento que es algo muy gracioso, es gente que no está lastimando a nadie. Es una comunidad, como los emos o los floggers", explicó en una entrevista con el presentador Enrique Santos en Miami, Estados Unidos.