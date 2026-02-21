21 de febrero de 2026 Inicio
Fue muy querido en Boca y contó los secretos de la charla que tuvo con Riquelme: "Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia"

El mediocampista uruguayo reveló los contactos con el presidente xeneize mientras atraviesa su etapa en el fútbol saudí.

Nández contó la frase de Riquelme que ilusiona a Boca.

@soyboca

  • Nahitan Nández volvió a quedar en el centro de la escena por su posible regreso al club.

  • El volante contó detalles de los mensajes que intercambió con Juan Román Riquelme.

  • Actualmente juega en Al-Qadisiyah, donde firmó un contrato millonario.

  • Sus números recientes y el recuerdo que dejó mantienen vigente la ilusión.

En cada mercado de pases, el nombre de Nahitan Nández vuelve a instalarse en el mundo de Boca, y en esta oportunidad fue el propio futbolista quien reveló detalles de las charlas que mantuvo con Juan Román Riquelme, presidente del club, sobre un posible regreso. El volante uruguayo, muy recordado por su paso por la institución, expuso cómo se dieron esos contactos que alimentan la expectativa en torno a su vuelta.

Coppola le rogó a Riquelme que se rodee de gente que sabe.
Coppola le hizo un pedido desesperado a Riquelme tras el empate entre Boca y Racing

Desde Al-Qadisiyah, equipo en el que milita actualmente en Arabia Saudita, el mediocampista reconoció que existieron intercambios directos con el máximo dirigente. Según relató, el diálogo no se limitó a un saludo ocasional, sino que incluyó referencias concretas a la chance de retornar a la Ribera.

El mensaje más reciente tuvo un tono distendido, aunque no por eso menos significativo. En una entrevista concedida a un medio uruguayo, el jugador contó que el presidente le escribió en tono de broma para preguntarle si pensaba seguir “de vacaciones en Arabia” o si evaluaba volver. La frase dejó al descubierto la cercanía entre ambos y volvió a encender la ilusión en el entorno xeneize.

Nahitan Nández
Boca mantiene abierto el canal de diálogo con Nahitan Nández, un mediocampista recordada por su intensidad y protagonismo.

El paso de Nahitan Nández en Boca

El uruguayo Nahitan Nández llegó a Boca en agosto de 2017, procedente de Peñarol, a cambio de una cifra cercana a los 4 millones de dólares por el 60% de su pase. Debutó oficialmente el 27 de agosto de ese año y rápidamente se ganó un lugar en la estructura titular. Entre 2017 y 2019 disputó 67 partidos oficiales con la camiseta xeneize y convirtió 6 goles, desempeñándose tanto como volante interno por derecha como en funciones más retrasadas.

En su primera temporada fue parte del plantel que se consagró campeón de la Superliga 2017/18, mientras que en la siguiente volvió a levantar el mismo torneo (2018/19). Además, integró el equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, competencia en la que sumó minutos importantes a lo largo del certamen y fue titular en varios encuentros de eliminación directa.

Uno de sus goles más recordados fue el que marcó en el estadio Monumental ante River Plate, en el Superclásico de la Superliga 2017/18 que terminó 2-1 a favor de Boca. Esa conquista, sumada a su despliegue físico, intensidad en la marca y capacidad para presionar alto, consolidó su identificación con el hincha en partidos de máxima exigencia.

Nández en Boca
En el fútbol saudí, Nahitan Nández suma minutos en Al-Qadisiyah mientras Boca sigue de cerca su situación contractual.

En julio de 2019 fue transferido al Cagliari Calcio de Italia por una cifra cercana a los 18 millones de dólares, lo que convirtió su venta en una de las más importantes del club en ese mercado. Su paso dejó dos títulos locales, presencia constante en el equipo titular y una imagen asociada al compromiso competitivo en escenarios decisivos.

