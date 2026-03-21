21 de marzo de 2026 Inicio
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Fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y dirá presente otra vez en el Mundial 2026

El delantero saudí que sorprendió al mundo en la última Copa del Mundo volverá a ser protagonista en la próxima edición.

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Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.

Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.

Arab News

  • Salem Al-Dawsari fue clave en el histórico triunfo de Arabia Saudita ante Argentina en Qatar 2022.

  • El atacante suma presencia y liderazgo en su selección con más de 30 años.

  • Es referente de Al-Hilal, uno de los clubes más poderosos de Asia.

  • Llegará al Mundial 2026 como una de las figuras del equipo saudí.

El futbolista que fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y volverá a estar en el Mundial 2026 es Salem Al-Dawsari, el delantero saudí que marcó uno de los goles más impactantes de aquella Copa del Mundo y que puso a temblar a todo el país.

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Su tanto ante Argentina en el debut del torneo quedó grabado como una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales. Aquel remate al ángulo no solo definió el partido, sino que también lo posicionó definitivamente en el radar internacional.

Desde entonces, el extremo se consolidó como una de las principales figuras de Arabia Saudita y como un símbolo del crecimiento del fútbol en ese país, que en los últimos años aumentó su competitividad a partir de una fuerte inversión económica.

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La historia de Salem Al-Dawsari

Nacido en Yeda, Al-Dawsari debutó profesionalmente en 2011 con Al-Hilal, el club donde desarrolló prácticamente toda su carrera. Desde sus primeros partidos mostró condiciones ofensivas que lo destacaron dentro del fútbol saudí. A lo largo de los años se transformó en un referente absoluto del equipo y en capitán del plantel, incluso compartiendo vestuario con figuras internacionales de primer nivel.

Su regularidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo consolidaron como uno de los jugadores más importantes del continente asiático. En el plano internacional, tuvo un breve paso por el fútbol europeo en 2018, cuando fue cedido al Villarreal de España. Si bien su participación fue limitada, la experiencia le permitió sumar roce en una de las ligas más competitivas del mundo.

Su crecimiento también se reflejó en la selección. En el Mundial de Rusia 2018 marcó un gol agónico ante Egipto, y en Qatar 2022 alcanzó su mayor reconocimiento global con el tanto frente a Argentina. Incluso terminó ese torneo con 3 goles en Copas del Mundo, un registro destacado para un futbolista de su país.

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Ya con 34 años, llegará al Mundial 2026 como uno de los líderes del plantel saudí, con experiencia, jerarquía y el recuerdo vigente de aquella actuación que sorprendió al mundo.

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