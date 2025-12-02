Quién es el mejor delantero de la historia para Gabriel Batistuta Su trayectoria dejó un registro inolvidable. Sus actuaciones marcaron una época en la historia del fútbol. Por + Seguir en







Con 352 goles en 518 partidos es considerado uno de los mejores delanteros de la historia.

Batistuta señaló a un referente brasileño como el atacante más determinante que vio en su trayectoria.

El ex goleador argentino recordó encuentros personales con esa figura y destacó su nivel en los años noventa.

También mencionó decisiones clave de su carrera y rivales que lo exigieron al máximo.

En la entrevista, repasó momentos y nombres influyentes en su vida deportiva. Gabriel Batistuta, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol y de la selección argentina, dio a conocer en una entrevista que, para él, el delantero más destacado de todos los tiempos es Ronaldo Nazario. El exjugador hizo referencia al brasileño, con quien compartió época y a quien le demuestra su admiración cada vez que tiene oportunidad de hacerlo.

El ex atacante contó que tuvo la oportunidad de conocer al Ronaldo de sus primeras temporadas, aquel que sorprendió al mundo por su velocidad y definición. Desde su mirada, ese rendimiento lo convierte en una referencia insuperable dentro de la posición.

Durante la charla también habló sobre momentos decisivos de su carrera. Señaló que mantenerse una década en la Fiorentina fue la elección que más influyó en su recorrido profesional y en su identidad dentro del fútbol europeo.

Batistuta Ronaldo Redes sociales Los números de Ronaldo Nazario en su carrera Ronaldo Nazario arrancó su trayectoria dando sus primeros pasos en Cruzeiro, donde sorprendió con sus 47 goles en 44 partidos. Esto lo llevó a dar el salto a Europa, donde brilló en el PSV con una frecuencia goleadora que lo ubicó entre los talentos más determinantes de su generación. Su desempeño le permitió llegar al Barcelona para la temporada 1996-97, etapa que lo consagró mundialmente con 47 goles en 49 partidos.

La consolidación de su figura continuó en el Inter, donde alternó picos altísimos con largos periodos de recuperación por lesiones, aunque aun así logró mantener un promedio de gol elevado. Su llegada al Real Madrid impulsó nuevamente su producción ofensiva: anotó 104 goles con la camiseta blanca y terminó de completar una carrera que registró 352 tantos oficiales distribuidos entre torneos locales, copas e instancias internacionales. Esa etapa en la capital española lo posicionó como uno de los delanteros más influyentes de comienzos de los 2000.

ronaldo nazario Redes sociales En los últimos años de actividad, Ronaldo sumó pasos por el Milan y Corinthians, donde pudo seguir mostrando sus destellos de su talento con un rol más adaptado a su condición física. Incluso en esa fase final mantuvo números competitivos y cerró su trayectoria profesional con 352 goles en 518 partidos.